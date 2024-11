El PP presume de gestión y Gamarra felicita a Prohens por su «equipazo»

El PP se está dando este fin de semana un homenaje. Altos cargos del partido –incluidos la totalidad de consellers y conselleras– explicaron este viernes sus principales logros en coloquios que moderó otra consellera, la de Presidència. Ese es el formato que ha elegido el partido para dar a conocer su gestión y explicar el sentido de sus propuestas en una conferencia política que se inició este viernes y que este sábado clausurará la presidenta del Govern y del PP, Marga Prohens. En ella están participando medio millar de militantes pero también representantes de la sociedad civil. La presidenta elogió su «independencia» por participar.

Ni es un congreso ni se vota nada. Según la secretaria general del PP balear, Sandra Fernández, –que abrió la conferencia– es un modo de rendir cuentas y de visualizar que el cambio que se inició con las elecciones de mayor de 2023 sigue en marcha y que es trabajo de todos. De ahí el lema, Som el canvi de tots. La jornada de este viernes se cerró con un diálogo entre la secretaria general de la ejecutiva nacional, Cuca Gamarra, y la presidenta Prohens.

«No siempre estamos tan enfadados como nos sacan en el Parlament, en estos momentos de polarización y ruido está bien que la gente sepa que somos gentes normal y corriente», aseguró la presidenta balear antes del inicio del diálogo con Gamarra.

Un año de aprendizaje

Lo primero que hizo la número dos de Feijóo fue recordar las víctimas de la DANA y luego elogiar al presidente de la Comunidad Valenciana por «haber rendido cuentas» de su gestión, «algo que no ha hecho ni Pedro Sánchez ni Teresa Ribera». Y a partir de ahí, elogios y felicitaciones. Entre otras cosas «por el equipazo que tienes».

Prohens dijo que sí, que tenía «un equipazo». Y comentó: «Ha sido un año de aprendizaje pero con un grupo de consellers muy bueno». Y añadió, en ese clima de confianza y proximidad que se quería trasladar: «Les he visto reír, llorar, caer y levantarse. Sí, somos un equipazo».

La presidenta contó una anécdota protagonizada por su hijo: «Al regresar del colegio me dijo, ‘no sabrás lo que ha pasado hoy, nos han prohibido los móviles’. Yo me quedo callada y él me mira y me dice: ‘No, no me digas que has sido tu, que no se enteren de mis amigos de que has sido tú».