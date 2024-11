El Black Friday se aproxima los baleares gastarán 166 euros de media, según una encuesta que ha realizado la asociación de consumidores Consubal. Se trata de una cifra ligeramente inferior al desembolso realizado durante el ejercicio 2023, cuando llegó a 203 euros de media, según explica el presidente de la citada organización, Alfonso Rodríguez. Sin embargo, en 2024, sólo el 9 % de los encuestados reconoce que gastará más de 200 de euros. Por su parte, el 57 %, declara que gastará entre 100 y 150 euros.

Además, el muestreo, realizado a los 899 socios de Consubal, refleja que el 59 % de los encuestados declaran que compraran algo en esta campaña comercial. Otro dato relevante es que los consumidores reconocen que en estas fechas, la mayoría de las compras se realiza de forma on line.

Respecto a los artículos que más comprarán los Baleares en el Black Friday, Rodríguez responde que se trata de ropa, calzado y nuevas tecnologías. En relación al perfil de los consumidores, la gran mayoría se sitúan en el rango de edad de entre los 30 y 45 años.

Otro de los aspectos mas comentados del mencionado sondeo es la «percepción, casi generalizada, de que las empresas alteran los precios semanas antes del Black Friday», según expone el presidente de Consubal.

Recomendaciones

Rodríguez recomiendan a los consumidores «planificar las compras y ajustarse a las necesidades y posibilidades de cada uno. Comprar algo que no necesitamos, por muy económico que sea, es una mala compra». Además, apunta que «hay que ser prudentes, sobre todo en las compras on

line, y asegurarse de navegar por paginas seguras y que nuestros datos no están en riesgo».

¿Cuándo es el Black Friday?

El Black Friday se celebra el último viernes de noviembre, por lo que este año será el próximo 29. Sin embargo, muchos establecimientos comerciales realizan ofertas y descuentos, prácticamente, durante todo el mes; aunque suelen intensificarse en los días previos al Black Friday.