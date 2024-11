Sobreseimiento libre para Fina Santiago. El juzgado de instrucción que tramita la querella presentada por Vox por supuestos delitos en el Institut Mallorquí d’Afers Socials en torno a menores tuteladas, ha acordado excluir del procedimiento a la exconsellera de Serveis Socials del Govern. La magistrada entiende que no tenía ninguna competencia y rechaza que haya una relación entre la administración autonómica con el IMAS.

La querella que presentó Vox en 2021 junto a la Asociación Justicia Poética relacionaba la actuación de la administración insular con el caso de una menor acogida que fue prostituida, en uno de los casos que generó un notable escándalo durante la pasada legislatura. Además de contra Santiago se dirige contra el entonces director del organismo insular, Javier de Juan. La querella fue admitida a trámite por un delito de abandono de menores.

La Abogacía de la Comunitat planteó un recurso por la inclusión de Santiago en la causa. La Fiscalía se opuso a ese planteamiento, algo que no llegaron a hacer ni Vox ni la asociación querellante. El auto valora que el propio Estatuto de Autonomía de Balears transfiere las competencias de tutela de menores desamparados al Consell Insular y que, de ahí deriva la creación del IMAS y sus estatutos en los que se señala su funcionamiento, «con plena independencia de la administración autonómica».

«La señora Santiago, en la fecha de los hechos denunciados no formaba parte de dicho organismo ni tenía competencia alguna en su funcionamiento ni supervisión, por cuanto el IMAS no dependía del Govern de la Comunitat, sino del Consell de Mallorca», añade el auto que acuerda así el sobreseimiento libre para la exconsellera. Santiago no ha llegado siquiera a declarar por esta causa, aunque su comparecencia judicial ha estado fijada en al menos dos ocasiones y ha sido aplazada por distintos motivos. Quien sí tendrá que hacerlo en las próximas semanas será De Juan.