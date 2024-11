«No firmaremos el Pacte per la Salut porque no plantea soluciones reales, no hace un diagnóstico de la realidad, no incluye financiación, ni calendario de ejecución», ha expresado la diputada socialista y ex consellera de Salut Patricia Gómez.

En rueda de prensa, Gómez ha lamentado que el documento se ha compartido desde la Conselleria de Salut con muy poco tiempo para su evaluación y ha incidido en que «no se puede hablar de pacto, porque no ha tenido en cuenta muchas de las propuestas presentadas, no ha sido consensuado con expertos, con asociaciones profesionales, con sindicatos y usuarios del sistema público de salud». La socialista ha señalado además que el acto de firma previsto para esta tarde «será una foto vacía de contenido» ya que el documento no propone soluciones a las listas de espera, a la falta de profesionales, a las necesidades en salud mental y de infraestructuras sanitarias, entre otras cuestiones. «Las intenciones de este documento entran en contradicción con los recortes que este Govern ya ha comenzado a hacer en los Presupuestos Generales, bajando en 38 millones de euros el capítulo de inversiones y recortando la partida en salud mental, que iba a ser la política estrella del PP», ha manifestado. Patricia Gómez ha adelantado que habrá más entidades profesionales y asociaciones de las Islas que no suscribirán el Pacte. «Desde el PSIB-PSOE mantenemos nuestro compromiso con el sistema sanitario público. Somos los primeros interesados en alcanzar un buen acuerdo, consensuado, que esté bien dotado económicamente y que marque una verdadera hoja de ruta», ha expresado. Por su parte, Cosme Bonet, secretario de organización, ha lamentado que «el PP se comprometa tan poco con la sanidad pública y que no sea capaz de proponer medidas efectivas». Més per Mallorca tampoco suscribirá el Pacte Més per Mallorca ha anunciado en nota de prensa que tampoco suscribirá el Pacte per la Salut, coincidiendo en buena parte con los motivos expuesto por los socialistas. «No supone en realidad ninguna decisión, no contempla compromisos concretos, ni presupuestarios, ni de cronograma, ni de seguimiento y evaluación», ha manifestado el partido ecosoberanista. La diputada Marta Carrió ha expresado que no pueden firmar un documento que no incluye aspectos básicos como «garantizar la universalidad de la sanidad» y que no contempla medidas concretas que interpelen al cambio de modelo en atención primaria y atención a los pacientes crónicos. Carrió ha explicado que han participado en los grupos de trabajo del Pacte per la Salut desde el primer momento y que el partido participará siempre en cualquier espacio que se cree para mejorar la sanidad. «Precisamente por el respeto que nos genera, creemos que los resultados de este trabajo tienen que ser serios, eficientes y efectivos», ha manifestado señalando además que las medidas pueden ser positivas pero si no se acompañan de un verdadero compromiso del Govern no son más que una declaración de buenas intenciones.