Forbes ha actualizado este martes, 5 de noviembre, su lista de millonarios españoles. En el número 1 no hay sorpresas, ya que se mantiene Amancio Ortega, fundador y principal accionista de Inditex, que lleva una década siendo el más rico de España. La fortuna del empresario gallego sigue el alza y ya se sitúa en 120.200 millones de euros, es decir, se ha incrementado en 38.400 millones de euros. En términos bursátiles, su valoración ha crecido este año más de un 34 %, lo que demuestra que los inversores confían en su futuro. Gracias a esto, Amancio Ortega no solo se mantiene como la persona más rica de España con diferencia, sino que sigue escalando puestos a nivel global. Actualmente, es el octavo empresario más rico del mundo. Inditex no es su única fuente de riqueza, ya que también cuenta con negocios inmobiliarios a través de la firma Pontegadea Inversiones SL; con ella ha invertido en vivienda de lujo, hoteles o naves en Estados Unidos y en Europa.

La segunda posición es para su hija, aunque la fortuna de Sandra Ortega está lejos de la de su padre: es de 10.400 millones de euros. Accionista de Inditex también repite en el mismo puesto de esta lista que en años anteriores. Su fortuna procede fundamentalmente de la firma textil, de la cual es la segunda mayor accionista. Esta participación, la controla a través del holding Rosp Corunna, una sociedad desde la que también gestiona otras inversiones. Sandra es además una destacada filántropa. Al igual que ha sucedido con su padre, su patrimonio ha crecido principalmente por la revalorización de Inditex. En tercer lugar se encuentra Rafael del Pino Calvo-Sotelo, presidente y principal accionista de Ferrovial Infraestructuras Madrid. Este madrileño cuenta con un patrimonio de 7.100 millones de euros. Este año ha aumentado su patrimonio en 1.200 millones, entre otras cosas, debido a la subida en bolsa de su empresa, que se ha revalorizado en algo más de un 9 % en lo que va de año. Controla su fortuna a través de una sociedad patrimonial llamada Rijn Capital, con la que no solo gestiona su participación en Ferrovial sino también el resto de sus inversiones. Tiene otra empresa destacada: Allocation Sicav. El cuarto millonario de España es una de las personas más conocidas: Juan Roig, presidente de Mercadona. La fortuna de este valenciano asciende a 5.800 millones de euros, 1.900 millones más que hace un año. Mercadona tiene más de 1.600 tiendas entre España y Portugal, una plantilla de más de 100.000 personas, entre la que repartió 600 millones de euros en concepto de prima por objetivos en 2023. Roig tiene, aproximadamente un 51 % de participación de esta empresa que no cotiza en bolsa, y su mujer, Hortensia Herrero, es dueña del 28 %, sumando entre los dos casi el 80 % (descontando la autocartera), según informa Forbes. El matrimonio controla sus acciones de Mercadona a través de dos sociedades: Inmo-Alameda SL y Herrecha Inversiones SL. El propietario de Mango, Isak Andik, es el quinto más rico de España, con 4.500 millones de euros; se trata de 1.800 millones más que hace un año. El ascenso que ha experimentado este empresario es impresionante, ya que ha pasado del puesto número 10 en 2023 al quinto en 2024. Aunque nació en Estambul en 1953, se mudó a Barcelona con apenas 14 años. Fundó Mango en 1984, tras haber abierto varias tiendas multimarca en años anteriores. Su firma textil tiene presencia en los cinco continentes a través de unos 2.800 puntos de venta, en un total de 120 países. Andik controla su participación en la compañía a través de su sociedad, Punta Na Holding SA. Los mallorquines más ricos En este prestigioso listad también hay una amplia representación mallorquina. En concreto, aparecen siete empresarios, la gran mayoría de ellos están relacionados con el turismo. El primer mallorquín que aparece en este prestigioso listado es Miguel Fluxá Roselló, concretamente en el puesto número 16. Además, Rafa Nadal, aunque no entra en la lista Forbes de los 100 más adinerados, es el que más fortuna acumula.