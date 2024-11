El pleno del Parlament ha rechazado este martes, con los votos en contra de PP y Vox, además de los no adscritos y el diputado de Formentera, una iniciativa del PSIB contra el transfuguismo. La moción socialista, que ha defendido el diputado Carles Bona, reclamaba a las formaciones que no se beneficien del voto de tránsfugas y a no sostener gobiernos con tránsfugas.

También contenía puntos sobre la consideración de tránsfuga entendiendo que se da esta consideración cuando «traicionando al sujeto político con el que se presentaron a las elecciones abandonen o sean expulsados». Bona ha criticado el voto en contra del PP argumentando que la intención de la moción eran disuadir de las prácticas tránsfugas y no vulnerar los derechos de ningún diputado. El socialista se ha referido en su intervención al expresidente Gabriel Canyelles, asegurando que «podría escribir un libro sobre transfuguismo» y que es quien asesora a la presidenta Prohens. Bona ha lamentado que el PP «cuente con tres tránsfugas y uno de ellos denunciado por su propio partido», en referencia a Xisco Cardona, Agustín Buades y Llorenç Córdoba. La diputada del PP Marga Durán ha justificado la oposición de su partido argumentando que tras ella se esconde una modificación del reglamento del Parlament, iniciativa que tendría que impulsarse «con el máximo consenso». Vox, en palabras de la diputada Patricia de las Heras, ha rechazado la iniciativa por inconstitucional, el mismo argumento empleado por el no adscrito Agustín Buades, que había registrado un escrito para que no se debatiera la propuesta. MÉS per Mallorca ha apoyado la iniciativa resaltando que el transfuguismo desvirtúa la democracia. Antes la consellera de Presidencia y Administraciones Públicas, Antonia Estarellas, ha confiado en que pronto se encuentre una solución de estabilidad que dé salida a la situación existente en el Consell de Formentera. Así ha contestado a la diputada del PSOE, Pilar Costa, quien ha preguntado en el pleno del Parlament sobre el informe de la Comisión de Ética de Formentera. Costa ha señalado que desde hace un año en Formentera existe una inestabilidad política y una administración «parada», con los perjuicios que ello ocasiona a los ciudadanos. Estarellas ha considerado que Costa «busca otra cosa» al preguntar por este informe que el Govern no conoce. «No es función del Govern opinar qué está pasando en otra institución, en un Consell Insular», ha añadido Estarellas, reconociendo que existe una «situación de inestabilidad» en Formentera e instando a Costa a formular preguntas que puedan ser contestadas en sede parlamentaria durante la sesión de control. En este sentido, Costa ha afirmado que el Govern sí contesta sobre otras instituciones «cuando le conviene» y ha asegurado que «callan respecto a Formentera porque tienen mucho que esconder». La diputada socialista ha recordado que ha sido el PP quien ha denunciado al presidente del Consell de Formentera ante Fiscalía por delitos muy graves y que fue el partido quien le expulsó de la coalición. «Tienen un doble discurso», ha reiterado la socialista, quien ha insistido en que el Govern es un cooperador «más que necesario» en este conflicto, utilizando un claro caso de transfuguismo y de acusaciones graves para lograr un voto más en el Parlament. Estarellas ha señalado que Costa ha mezclado Govern y partido y «para lecciones no deberían dar ustedes ninguna» y ha concluido su intervención repasando la labor realizada desde el 29 de octubre tras la DANA en Valencia.