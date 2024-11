El conseller de Mar i Cicle de l'Aigua, Juan Manuel Lafuente, ha acusado a la oposición de hacer preguntas «genéricas» en el Parlament para generarles «indefensión» en las sesiones de control al Govern. Lo ha dicho en el pleno de este martes después de que la diputada socialista Carol Marqués le haya preguntado inicialmente por si cree que el trabajo de su Conselleria está contribuyendo a mejorar la vida de los ciudadanos de Baleares y, en su segundo turno de palabra, haya añadido preguntas más concretas acerca de las medidas para hacer frente a la sequía y el estado de determinados proyectos, entre otros.

«No tengo absolutamente ningún problema en contestar a sus preguntas, pero desgraciadamente se ha extendido en este Parlament una fórmula de hacer preguntas en blanco, de forma genérica y sin precisar con la finalidad de producir indefensión. Es una práctica contraria al reglamento», ha lamentado Lafuente, quien ha asegurado que eso le impide preparar las respuestas.

Así, no ha contestado a las preguntas formuladas por la socialista en su réplica, pero sí ha aseverado el Govern «ha hecho muchas cosas positivas para solucionar los problemas de los ciudadanos y está sacando adelante importantes inversiones en el abastecimiento de agua».

Marqués, en cambio, ha reprochado al conseller que no es la primera vez que le alerta en el pleno del Parlament acerca de los problemas de la sequía y el descenso de las reservas hídricas que, ha incidido, han bajado siete puntos porcentuales en el último año. «La presidenta Marga Prohens decía que no sufriríamos problemas de abastecimiento en verano, pero 15 municipios han tenido restricciones. ¿Cree que sus vecinos viven mejor? (...). Tiene mucho trabajo por hacer y mientras no lo hace nuestras islas se secan», ha subrayado la diputada socialista.