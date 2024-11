El PSIB y Més han acusado este lunes al presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, de mentir al decir que los presupuestos del año que viene serán los más sociales de la historia de la institución insular. Ambos partidos han recordado que en la pasada legislatura, con el Pacte, más del 60 % de las cuentas iban destinadas a políticas sociales, cuando ahora no se alcanza la mitad.

«Durante los gobiernos de Progrés el Institut Mallorquí d'Afers Sociales (IMAS) disponía de más de la mitad del presupuesto. Con la llegada de Galmés se redujo y ahora, por segundo año consecutivo, continúa por debajo del 50 %», ha comentado el portavoz de Més, Jaume Alzamora, algo que también ha señalado la representante del PSIB, Catalina Cladera. Ninguno de los dos ha hecho declaraciones hasta este lunes porque la semana pasada respetaron los tres días de duelo por la catástrofe de Valencia. Algo que no hizo Galmés al presentar los presupuesto el jueves, según han criticado.

Ante la imposibilidad de disponer de toda la documentación sobre las cuentas, Cladera ha dicho que tienen dudas porque «nos descuadra que si el presupuesto aumenta 50 millones y el Govern sólo aumenta su aportación en 4 millones, los 46 millones restantes deben venir del Estado o de endeudamiento. Nos gustaría que nos explicaran esto», ha reclamado la socialista.

«El Govern de Marga Prohens destina 26 millones menos al Consell. Para compensar esto, Galmés se ha inventado un convenio de 30 millones que todavía no se ha firmado y que es específico para carreteras. Está fuera de la ley de financiación de consells insulars y es una financiación que viene del fondo de insularidad del Régimen Especial de las Illes Balears, que concedió Pedro Sánchez», ha insistido.

Sobre esto, Alzamora ha criticado que el presupuesto no incluya medidas para implementar las medidas propuestas en el estudio de carga de la red viaria con el fin de limitar la entrada de vehículos o fijar un tope a coches de alquiler, entre otras cosas. Sin embargo, la entrada no tiene coste y antes se debe de elaborar una ley, lo cual no se prevé que se haga el año que viene.

El portavoz de Més también considera que el Consell triplicará el gasto en promoción turística con una «operación de maquillaje financiero» con «subterfugios que demuestran la nula voluntad de apostar por un cambio real de modelo». En concreto, ha reprobado que a pesar de que el presupuesto contemple una disminución en las partidas de promoción turística, también incluye una previsión de 7,8 millones de euros del Impuesto de Turismo Sostenible que se destinarán a fomentar un turismo responsable. Esto, a su parecer, no deja de ser promoción con otro nombre.

Ambos partidos han vuelto a censurar que PP y Vox pactaran los presupuestos tras acordar rechazar la llegada de más menores procedentes de otras comunidades autónomas, principalmente de Canarias. «Galmés convierte la principal herramienta política de una institución, los presupuestos, en un arma contra los niños y adolescentes, los más vulnerables», ha afirmado Cladera.