Prohens se compromete a seguir invirtiendo para «que esta sea la legislatura de la gestión del ciclo del agua»

La presidenta del PP Baleares y del Govern, Marga Prohens, se ha comprometido este martes, en una nueva edición del foro 'El cambio que avanza', celebrado en Inca (Mallorca), y dedicado a la gestión del ciclo del agua, a seguir invirtiendo para «que esta sea la legislatura de la gestión del ciclo del agua» y a proponer «el aumento del canon del agua para los grandes consumidores y su rebaja para los consumidores domésticos».

En nota de prensa, el PP ha informado que la presidenta de los 'populares' y de la comunidad de Baleares ha anunciado que propondrá «en la comisión del Impuesto de Turismo Sostenible destinar una parte muy importante de la recaudación de esta tasa al ciclo del agua» además de que llevará «a la mesa del Pacto por la Sostenibilidad el aumento del canon del agua para los grandes consumidores y su rebaja para los consumidores domésticos, no con finalidad recaudatoria sino con el objetivo de que quien más consume, más tiene que pagar».

Así, Prohens ha destacado que la voluntad del Govern del PP es «despolitizar la gestión del agua» un hecho que se está demostrando porque «en Balears ya no se hace política de agua desde la ideología, ahora, la política del agua es con criterios técnicos». «Ya no se habla de Recursos Hídricos por los atascos burocráticos en la administración como en la legislatura pasada, ahora se habla de Recursos Hídricos para hablar realmente de agua», ha añadido la presidenta. «Desde el primer día he dicho que quiero que esta sea la legislatura del agua en Baleares y este verano hemos vivido la importancia de este objetivo, de invertir como nunca en el ciclo del agua, en nuestras islas y en nuestros municipios porque ningún recurso es tan importante como el agua», ha recordado Prohens.

Por último, la presidenta Prohens ha añadido que «el objetivo» del Govern «es invertir hasta 600 millones de euros en el ciclo del agua durante esta legislatura y se va a seguir cumpliendo con todo lo que» este Ejecutivo autonómico se ha «comprometido».