La coordinadora de Podemos Baleares, Lucía Muñoz, ha dicho a la presidenta del Govern, Marga Prohens, que «lo primero que tendría que hacer» es cesar «de una vez» al vicepresidente del Ejecutivo, Antoni Costa, que comenzó la legislatura «encubriendo a un agresor sexual».

Así lo ha trasladado la formación morada este lunes en un comunicado, haciendo referencia a la dimisión del portavoz de Sumar en el Congreso, Íñigo Errejón, y a las acusaciones en redes sociales de mujeres contra él. Según Muñoz, «es muy hipócrita pedir la dimisión de unos mientras se protege a los propios». En esta línea, ha destacado la «preocupación repentina de la derecha», considerando que es el momento de ponerse a trabajar.

«Llevamos casi un año tarde con la implementación de los centros de crisis 24 horas, a los que obliga la Ley Solo Sí es Sí, y encima pretenden abrirlo en la decimotercera planta de un edificio de un polígono», ha criticado, subrayando que «esta es la preocupación que tiene Prohens para las víctimas de violencias sexuales». Asimismo, la también regidora en el Ayuntamiento de Palma ha hecho un llamamiento a la «responsabilidad política y mediática» para tratar este tema «con la seriedad y rigurosidad que merece».

En este sentido, ha hecho referencia a la «gravedad» de las acusaciones hacia Errejón y ha remarcado que «lo importante son las víctimas». «Lo primero que tienen que hacer las administraciones públicas es garantizar que las víctimas reciban el acompañamiento, la justicia, la reparación y la garantía de no repetición que merecen» ha continuado Muñoz, afirmando que «para ello hace falta desarrollar e implementar la Ley Solo Sí es Sí». También ha recordado a todas las víctimas que tienen derecho a la atención integral, a acompañamiento y a reparación denuncien o no. Así, la coordinadora morada se ha referido a los debates suscitados por este caso y ha subrayado que «es muy simple»: «Si no hay consentimiento es agresión sexual».

«Llevamos años intentando que esto se entienda y soportando un gran coste político por ello», ha lamentado, agregando que «da igual si estabas de fiesta, si estabas borracha, si te fuiste con él a casa y cambiaste de opinión, da igual que las prácticas sexuales fuesen más o menos duras, que hubiese drogas o no, si no hay consentimiento es agresión sexual».

Por otro lado, Unidas Podemos ha considerado que la denuncia del jefe instructor de Desokupa contra la coordinadora del partido en Baleares y la diputada en el Parlament, Cristina Gómez, «no tiene recorrido y va a ser otra denuncia más desestimada contra Podemos. Según el partido, ambas están »muy tranquilas« al considerar que la denuncia no tiene recorrido. Muñoz, por su parte, ha criticado la »intencionalidad« de esta denuncia que, a su parecer, no es más que »matonismo para intentar amedrentar« y »tratar de desviar el foco de lo importante, que es que haya personajes de este tipo, miembros de grupos violentos que se dedican a echar a familias de sus casas extrajudicialmente, formando a la policía«. Para la coordinadora morada, no es compatible »ser formador de policía por la mañana y por la tarde formar a grupos violentos de extrema derecha".

En este sentido, Podemos ha pedido la comparecencia de la consellera de Presidencia y Administraciones Públicas, Antònia Estarellas, y ha asegurado que pedirá «todas las explicaciones» al Govern y al Gobierno central, donde ha registrado una solicitud de información al Ministerio de Interior. Igualmente, Muñoz ha arremetido contra la presidenta del Govern, criticando que la política de vivienda «no puede ir a peor».

«Comenzamos la legislatura regalando suelo público a los especuladores, después pasó a subvencionar a los rentistas y ahora vamos a tener que financiar a empresas como Desokupa con dinero público», ha afeado. «Nuestra posición es muy clara, nosotros queremos desmantelar este tipo de organizaciones, tanto es así que es una de las condiciones para apoyar al Gobierno», ha concluido.