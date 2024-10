Desde el pasado miércoles, y a lo largo de la próxima semana, de la mano de la Asociación Dando Vida a la Muerte, se está celebrando, por quinto año consecutivo, el Festival Dando Vida a la Muerte.

En dicho festival, son muchos los temas que se abordarán, todos con un fin común: aproximar a la persona a la muerte, es decir, que la vea como una cosa natural que, queramos a no, nos llegará al final de nuestras vidas, puesto que todo el mundo, tarde o temprano, se muere.

Dentro del engranaje del mismo está Glynis German, británica, residente en Mallorca desde hace más de un cuarto de siglo, cuya profesión es la de oficiante de bodas, funerales y nacimientos, e introductora en la isla de los llamados «café de la muerte» o Death Cafe, que inició en el desaparecido L’Exquist, una cafetería de Binissalen. Hoy ya están esparcidos en diversos puntos de la isla, entre ellos en los Serveis Funeraris de Mallorca en Inca y en sus oficinas ubicadas en el Hospital Son Espases, «además del que abriremos el 31 de este mes, junto con Palma Compasiva, en el Hospital de Son Llàtzer», señala.

-¿Quién le iba a decir a usted, cuando, tomándose un café en torno a una mesa de l’Exquist a mentalizar a unos pocos sobre la muerte que a día de hoy sea muchísimas las personas que han cambiado el concepto que tenían de la muerte?

-Bueno, sí, ha ocurrido eso. Y ahora, con todos los eventos ofrecidos durante el festival, que no solo se hacen en Palma, ya que ahora mismo se están celebrando en toda España y hasta México y Argentina, cada vez hay más gente mentalizada en que la muerte es algo natural, que nos llega a todos tras una vida, más corta, más larga, pero que a medida que la sepamos vivir mejor, más aceptaremos la muerte como el final de la vida. Así de simple. Porque de lo contrario, si no te mentaliza de que es así, tal vez porque te hayan vendido lo de la muerte mal, vivirás la vida con miedo. Por eso intentamos a través de este festival que la gente aprenda a vivir lo mejor que pueda la vida, y lo hacemos a través de charlas, conferencias, documentales, talleres, testimonios y experiencias de quiénes lo han conseguido, y que ahora miran la muerte como la cosa más natural. Cosa que no era posible cuando este era considera como algo tabú, por lo que no se hablaba.

-Sin embargo, a día de hoy, se dan los casos de que te encuentras con alguien que se le ha muerto un familiar, y apenas te paras para darle el pésame, o vas a un funeral, das el pésame y te vas…

-Sí, ocurre eso, cuando lo normal es que con esas personas te pararas a hablar un rato del ser querido que se ha ido, lo cual le ayudaría llevar mejor el duelo. En muchos lugares del mundo se tiene por costumbre que una vez que se ha celebrado el funeral, la familia y los amigos se reúnen en la casa del difunto, o en el bar al que solía ir, y allí, tomándose algo, le recuerdan contando lo que hizo o dejó de hacer mientras vivió. Y eso, a la familia, en cuanto llevar mejor el duelo, les ayuda, a la vez que mentaliza a todos que la vida se acaba con la muerte, por tanto vivámosla y disfrutémosla lo mejor que podamos…

-De todos modos, nadie quiere morir…

-Sí, claro… Pero todos vamos a morir. Eso pasa cada día. Por tanto, hay que cambiar el lenguaje. ¿Cómo? Pues sencillamente: sabiendo que te vas a morir, vive lo mejor que puedas. ¡Y sin miedo a la muerte! Porque el que vive con ese temor, es el que más teme a la muerte, pero no por ello la va a evitar. ¡Es que aunque no quiera, se va a morir! Por tanto, vive la vida lo mejor que puedas. Disfrútala. Y eso es lo que pretendemos transmitir a través del Festival Dando Vida a la Muerte: que la muerte no es ningún tabú, sino que forma parte de la vida. Pues de eso es lo que estamos hablando en estos días, en que los vivos conversamos sobre la vida y de que esta acaba con la muerte, de la que también hablas, lo cual también te ayuda a superar los duelos que pasarás tras la muerte de un ser querido. Por tanto, vive feliz… Porque vas a morir como has vivido.

-Como oficiante de funerales habrá tenido muchas experiencias, ¿le ha pedido alguien que le hiciera un funeral en vida?

-En Inglaterra suelen hacerse funerales de este tipo, sobre todo con personas terminales, que piden vivir este momento antes de morir. Aquí, un señor me pidió que le hiciera el suyo por la misma razón.

-Volviendo al festival, ¿se puede seguir por las redes? Lo pregunto porque igual hay personas interesadas que no pueden desplazarse a los lugares donde se realizan los actos.

-Sí, pueden hacerlo a través de www.dandovidaalamuerte.org

-Imagino que todos los actos que se celebran a lo largo de los días que dura el festival son interesantes, pero ¿cuál de ellos recomendaría usted sin menospreciar a ninguna?

-Bueno, todo lo que presenta el festival es muy interesante, ya sean los cafés de muerte programados, los documentales, conferencias, coloquios, visitas a tanatorios… Todo es muy interesante, así como los invitados que intervienen. Pero ya que me pregunta por alguno en concreto pues …El documental de «Los Últimos Días Estáticos», que tendrá lugar el miércoles, 30, a las 19 horas, en el Estudio General Luliano, seguido de un coloquio con una doctora y a una enfermera de paliativos y a mí, como celebrante de funerales y doula de final de vida.

-Por último, ¿qué es la asociación Dando Vida a la Muerte?

-Pues como bien dice su nombre es una asociación que pretende que la muerte deje de ser considerada un tabú, y que sea vista como algo que forma parte de la vida. Aparte, somos una asociación sin ánimo de lucro, que vive solo de donaciones, entre ellas las de Colonya Caixa Pollensa, que nos apoya con una subvención cada año, por lo que ¡sean bienvenidas todas!