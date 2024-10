«Creo que Mallorca va por buen camino para alcanzar el equilibrio turístico adecuado»

La Asociación de Agentes de Viajes Británicos (ABTA) volverá el año que viene a Mallorca después de 14 años para celebrar en Calvià su convención anual. Lo hará en un contexto en que la industria turística se enfrenta a importantes desafíos, como reconoce el director ejecutivo de la asociación, Mark Tanzer. ABTA acaba de celebrar la convención anual de este año en Grecia y Tanzer y las sensaciones son «muy positivos», reconoce que la industria de viajes del Reino Unido «viene de un buen verano» pese a la desaceleración vinculada a la Eurocopa. «Si analizamos la facturación de todos nuestros miembros, volvemos a donde estábamos antes de la pandemia, por lo que la recuperación continúa. Y creo que la temporada se está alargando en general. Que la gente se está dando cuenta de que el tiempo es bueno a finales de año y que viajar fuera de la temporada alta se está volviendo más atractivo», asegura.

Las protestas antiturismo de este verano han tenido un gran impacto, ¿es necesario que la sociedad se involucre más en la elaboración de políticas turísticas, para convertirla en una industria más hospitalaria?

Sí, mucho. Hay varios actores en este sector. Hay gente dentro del destino que quiere turismo, ganar dinero con el turismo y que está empleada por el turismo, y que necesita debatir sobre cuál es el nivel adecuado de turismo y cómo se pueden gestionar los impactos para los residentes. Luego estamos nosotros, los agentes turísticos y los visitantes, que tenemos que comportarnos adecuadamente, respetar el país acogedor. Cuando estos agentes consiguen el equilibrio se crea un ecosistema y una propuesta turística realmente buenos y eso es lo que queremos y creo que Mallorca está en el buen camino para lograrlo.

Mallorca, o más bien Baleares, siguen siendo un destino líder a nivel mundial ¿A qué grandes retos se enfrentan?

Las cifras de negocio están aumentando, sobre todo en el Reino Unido. Nuestros datos sugieren que Mallorca y Balears son más populares que nunca, así que cómo gestionar esas cifras y conseguir el equilibrio medioambiental y social es un reto, pero creo que seguirá siendo un destino de primer nivel para el Reino Unido. España lo es, y creo que Mallorca, dentro del mercado español, es un lugar muy hospitalario, seguro, con el que estamos muy familiarizados. Así que no veo ningún signo de que Mallorca esté perdiendo terreno.

En la última convención de ABTA, varios actores clave criticaron los impuestos turísticos.

Creo que depende de para qué se utilicen. No estamos en contra de los impuestos al turismo en sí, pero nos gustaría que se destinaren a los fines adecuados, ya sea invirtiendo en una mejor infraestructura turística o en medidas que reduzcan la presión. El turismo es un mercado que ofrece múltiples opciones y la gente mira mucho los precios. En Internet hay muchas opciones, se pueden ver fácilmente los costes de un alojamiento y el peligro es que se impongan impuestos y los clientes se vayan a otro sitio, y eso es algo que no queremos. Es importante utilizar esos impuestos para reinvertir en el bienestar no sólo de los huéspedes y visitantes, sino también de los residentes. Eso es lo que nos gustaría ver.

Cuando busca un destino ¿Valora el precio, la experiencia, la aventura?

Cada vez más, la experiencia. La aventura es una especie de subcategoría de la experiencia y, obviamente, algunos turistas son más aventureros que otros. Pero creo que más gente busca una experiencia diferenciada y eso podría deberse a que quieren vivirla o mostrarla en sus redes sociales y, sin duda, estamos viendo un crecimiento en ese tipo de vacaciones.

¿Cómo afecta el cambio climático en la industria turística?

Creo que es un gran problema para el mundo y eso incluye a la industria de los viajes y estas temperaturas récord, huracanes, etc ... obligarán a la industria a adaptarse. Estoy seguro de que dentro de diez años habrá destinos en los que la gente habrá cambiado sus prioridades, no creo que quieran estar en territorios con un calor extremo. Habrá que adaptarse.

El año que viene celebrará 20 años como director ejecutivo de Abta. ¿Cuáles han sido los mayores cambios que ha visto en el sector en esas dos décadas?

Supongo que Internet, en primer lugar, y después las aerolíneas; las compañías de bajo coste, han abierto más destinos en los últimos 20 años y ahora hay más flexibilidad para volar, hay más opciones. Creo que el factor que ha impulsado el crecimiento del turismo en el Reino Unido es esa variedad. Ahora hay muchos tipos de clientes entro del mercado británico. Hay viajeros en solitario, hay vacaciones multigeneracionales y creo que el sector lo ha reconocido. Además, la forma del mercado ha cambiado. Antes había un grupo de personas que eran operadores turísticos y un grupo de personas que eran agentes de viajes que vendían los productos de los operadores turísticos como minoristas, pero ahora se ha vuelto mucho más mixto y la distribución se ha vuelto más variada. Y, obviamente, hemos perdido algunos actores importantes que existían hace 20 años pero que ya no existen: Thomas Cook me viene a la mente, Monarch se ha ido, pero nuevas empresas los han reemplazado y esa es la naturaleza de la industria, creo que se renueva constantemente.

¿Cree que después del Brexit hay demasiado papeleo para los británicos que viajan, como la nueva ley de registro de hoteles en España?

Es una industria regulada y por buenas razones, tanto en términos de mantener seguros a los clientes como a su dinero. Existen regulaciones a nivel de la UE y en el Reino Unido para proteger las vacaciones y a los turistas, y creo que son buenas porque ayudan a mantener la confianza en la industria de los viajes. Creo que si no existieran esas regulaciones, la gente podría ser más cautelosa a la hora de hacer una reserva o encontrarse con más problemas cuando las cosas no salen según lo previsto, así que no estoy en contra de las regulaciones y la burocracia porque la mayoría de las veces es en beneficio de los clientes y de la industria. Pero hay un punto en el que la gente se pregunta por qué se recopila toda esta información y qué se va a hacer con ella. Debemos estar atentos a eso porque la gente se está volviendo cada vez más sensible a la hora de revelar sus datos.

¿Le gustaría ver alguna forma de facilitar la libertad de movimiento, especialmente para los jóvenes británicos que quieran trabajar una temporada de esquí o un verano en Mallorca?

Sí, eso es algo que nos gustaría mucho ver. Hemos estado discutiendo con el gobierno anterior y el actual para ampliar lo que se llama el Plan de Movilidad Juvenil para que los jóvenes puedan trabajar dentro de la UE, adquirir experiencia, aprender idiomas y funciona en ambas direcciones. Los europeos pueden venir al Reino Unido. Sería muy beneficioso para la industria y, de hecho, para la sociedad. Es muy diferente a la cuestión de las fronteras, la inmigración, la libertad de movimiento que fue parte del debate del Brexit y sigue en pie porque lo que estamos hablando no te da ningún estatus migratorio a largo plazo o derecho a permanecer, es simplemente para dar a los jóvenes la oportunidad de trabajar y experimentar otros países. Los tenemos en marcha para algunos países y creo que ampliarlos a los países de la UE, ya sea a nivel de la UE o de forma bilateral, sería muy beneficioso. Así que seguiremos con el debate y esperamos poder presionar al gobierno para que empiece a avanzar en eso.