Toda la izquierda carga contra el programa de alquiler seguro de Prohens

PSIB, Més per Mallorca, Més per Menorca y Unidas Podemos –la izquierda con representación parlamentaria– han expresado su rechazo al plan de alquiler seguro que ha presentado esta semana la presidenta del Govern, Marga Prohens.

Aunque todos los partidos admiten que era preciso que la Administración tomará algún tipo de medida para favorecer el alquiler –el portavoz de Més per Menorca, Josep Castells, ha recordado este miércoles que su primera moción en esta legislatura iba en este sentido–, también coinciden en que el Govern había errado en la fórmula y que el programa «sólo gusta a los promotores y a los agentes de propiedad» y que se limita a dejar en sus manos, sin ninguna propuesta «intervencionista», el alquiler de vivienda pero con los precios actuales del mercado.

«Hemos pasado de tener una consellera que trabajaba para los fondos buitres a un conseller que trabaja para las inmobiliarias», indicó el socialista Iago Negueruela, en referencia a la anterior titular de la Conselleria que gestiona Vivienda, Marta Vidal, al actual, José Luis Mateo. Para Negueruela, el plan de alquiler solo es «una ocurrencia» de Prohens. Y añadió que «lo promotores y agentes de la propiedad serán sus mejores propagandistas».

Para Apesteguia (Més per Mallorca) «hace falta más valentía», plantear propuestas de «intervención» y no dejarlas sólo en manos del mercado. «Hay que domar a los mercados, no entregarse», indicó el ecosoberanista. La valoración de Cristina Gómez (Unidas Podemos) es coincidente y recordó que, en clave estatal, una de las condiciones de su grupo para apoyar los Presupuestos del Estado es reformar la ley de vivienda.

Los cuatro grupos parlamentarios coincidieron en otro argumento: que analizando la «letra pequeña» y las condiciones para alquilar esos pisos (los propietarios podrán cobrar hasta 1.500 euros y desgravarán el 70 %), la oferta parece dirigida a la clase media alta, o muy alta, y a quienes perciban salarios superiores a 2.300 euros al mes.

Facilitar el acceso a la vivienda y construir viviendas de protección oficial es uno de los principales compromisos del Govern que preside Marga Prohens. En el próximo pleno se plantearán diversas preguntas.