«No hay recetas mágicas para fomentar la lectura, pero tal y como está el mundo, con tantas distracciones, lo importante es darle la importancia que requiere y superar el eslogan», aconseja Joan Carles Girbés, editor y autor de un libro y una guía de la Fundació Bofill sobre potenciar la lectura. «Leer mejora la compresión lectora y eso eleva la posibilidad de que saquen mejores notas y que se expresen con mayor facilidad. Más allá de eso, de un resultado académico, el tema es si queremos que sean lectores porque también les proporcionará un placer y les estimulará intelectualmente. Sin esta base, simplemente nos quedamos con el titular de que deben leer. Para ello, hay que predicar con el ejemplo, que nos vean leer en casa, que el libro forme parte de la vida cotidiana en casa», considera.

«Lo que realmente fomentará el hábito es leer un libro que te satisfaga. Nos empeñamos en hacerles leer cosas que nos entusiasmaron, pero quizás no conecte con ellos en ese momento. Tener un libro con el que te lo pases bien, que te dé aquello que necesitas. Eso les hará ver que leer mola. Con el tiempo ya se irán haciendo más exigentes y buscarán otros libros», considera el editor. Girbés comprende que no siempre se dará que los padres tengan ese hábito adquirido, y ahí entra el papel de los centros, pero lamenta que muchas veces se carga todo el peso en los colegios, «como si la cosa no fuera con las familias».