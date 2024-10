Al lado de Donald Trump cualquiera parece bueno. Que ganara sería mucho peor para el Mundo, para Europa y para Estados Unidos». El embajador Jorge Dezcallar, que encabezó la delegación española en Washington, intervino ayer en la primera de las jornadas que el Consell de les Illes Balears del Moviment Europeu (CIBAME) dedica a las presidenciales en Estados Unidos.

Cambio de candidato de los demócratas, intentos de asesinatos del otro candidato. ¿Son las elecciones más convulsas en Estados Unidos en las últimas décadas?

Sí, probablemente sí. La sustitución de un canditado voluntariamente pero forzado por las circunstancia ha alterado totalmente la situación. Trump se vio desconcertado, estaba más cómodo con un señor mayor. Ahora le han puesto a una señora más joven. También se han producido varios intentos de atentar contra Trump. La gente está muy polarizada, hay un ambiente tenso, de enorme preocupación. Y de que gane uno u otro, lo que vaya a ocurrir en los próximos años va a ser muy diferente.

¿Nunca ha habido tanta diferencia entre una opción u otra?

Sí. En EEUU está en juego la misma democracia. Robert Kaplan plantea que la posibilidad de una dictadura no está lejos. El problema es que alguien no acepte el resultado electoral, como ya ha ocurrido. Trump ya ha dicho que va a perseguir a quienes se le han opuesto en los últimos años y esta vez no va a haber adultos en la habitación que sean capaces de controlarle. Eso es malo porque es el líder del mundo democrático. La democracia va a sufrir y eso lo aprovecharán los países que intentan dar la vuelta al sistema que ha regido el mundo desde 1945 y que representan vías autoritarias. Para el mundo será malo.

Conferencia. Dezcallar intervino en la sesión organizada por el Moviment Europeu en Can Oleo y fue presentado por el también embajador Josep Pons, las jornadas tendrán continuidad después de la cita electora, el 28 de noviembre.

¿Y para Europa?

Se debilitará la agenda transatlántica, se apoyará a los régimenes iliberales, se producirá un fin precipitado en Ucrania y se debilitará la OTAN. Trump ha jugado abiertamente con la idea de abandonar la OTAN. No la podrá abandonar por una ley que lo impide sin una mayoría de dos tercios del Congreso, pero sí podría privarla de fondos o reducir las tropas. Una Europa sin OTAN estaría a merced de Rusia. Somos una ONG.

Los principales apoyos de Trump en Europa son Putin y Orban.

Trump siente una admiración que no ha ocultado por Putin, por los líderes fuertes, en el caso de Europa, su preferido es Orban. En EEUU no hay nadie que crea en la Unión Europea. Era embajador allí y cuando Hillary se presentó en el congreso para ser aprobada como secretaria de Estado, hizo un discurso de 70 páginas y no mencionaba la Unión. Ven a los estados, pero no ven a los 27. Trump no ve como un rival económico y no como un socio o aliado. Es un juego de suma cero, lo que yo gano es lo que tú pierdes, una visión de empresarios y la política exterior no es así.

Sin embargo no cambiaría la política en Oriente Medio, ¿no?

De eso no cabe duda. Como pasa con China, están los dos de acuerdo. El apoyo a Israel no está en duda. Pese a que Trump dice que con Kamala el estado de Israel dejaría de existir. No tiene sentido. Kamala está casada con un judío. No quiere decir que pida una cierta contención, aunque con la boca pequeña.

¿Como llega ahí Estados Unidos?

En los últimos años he ido varias veces a Texarcana. Es un sitio perdido en la frontera de Texas, Arkansas, Lousiana y Oklahoma. Es territorioTrump, Pensamos en Estados Unidos y pensamos en Chicago, Nueva York y es un país muy profundo. Allí me decía: ‘Usted dio la mano a Obama, ¿cómo sobrevivió?, estuvo al lado del diablo’. Cuando les preguntas por Trump dicen, ‘es uno de nosotros, habla con nuestro lenguaje’. Eso lo piensa mucha gente. El Estados Unidos profundo es muy conservador. Hay una polarización muy grande en el país que ha ganado terreno y se basa en mensajes simplistas.

¿Un pronóstico?

No me atrevo. Puede pasar cualquier cosa, cualquier detalle puede afectar, algo que ocurra en Oriente Medio. Elon Munsk está lanzado a favor de Trump...

¿Kamala puede ganar en votos y perder?

De eso le pasó también a Hillary. Son cincuenta elecciones y el que gana en cada estado se lleva todos los votos electorales.