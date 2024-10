La Xarxa per la Inclusió Social AEPN de Baleares se ha dado cita este jueves para leer un manifiesto en la plaza de Cort con motivo del Día Internacional de Erradicación de la Pobreza, en el que este año ha querido poner el foco en tres verbos: «Denunciar, exigir y reivindicar». En esta ocasión, la encargada de transmitir el mensaje ha sido la directora de contenidos de IB3, Silvia Pol. «Queremos denunciar que nuestra comunidad tiene decenas de miles de personas que no han notado la innegable recuperación económica», ha comenzado.

En este sentido se ha referido a las «buenas temporadas del sector turístico», que han derivado en «un crecimiento del PIB y en unos históricamente bajos registros de paro, pero no en una equivalente mejora de los datos de pobreza. La pérdida del factor inclusión del trabajo, concretamente en unos salarios insuficientes para hacer frente al incremento del coste de vida y la imposibilidad de acceder a una vivienda digna son las pinricp0ales causas de que el empobrecimiento, la exclusión y las desigualdades continúen presentes en nuestra sociedad».

En segundo lugar, ha exigido la adopción de políticas «valientes, consensuadas y orientadas a las personas», ya que «las situaciones de empobrecimiento y desigualdad no son fruto de la voluntad de las personas sino el resultado estructural de un determinado sistema, que hasta que no funcione a pleno rendimiento es incapaz de erradicarse». «Solo con un impulso político y firme, que cuente con la participación real y efectiva de la sociedad civil, podremos acabar con la desigual redistribución de la riqueza y la iniquidad fiscal».

Por último, la asociación ha querido reivindicar el trabajo diario de todas las entidades profesionales y personas voluntarias que forman parte de la Xarxa per a la Inclusió Social y trabajan para conseguir «que la dignidad, la libertad, la justicia y el resto de derechos fundamentales puedan ser ejercidos por todos». El presidente de la EAPN en las Islas, Xavier Torrens, ha añadido que además del factor económico de no repercusión directa de la riqueza del territorio sobre sus residentes y el problema a de acceso a la vivienda «hay también una preocupación por la estigmatización de la pobreza, que a pesar de saber que no están en esta situación por voluntad propia, cada vez hay más discursos de odio que los estigmatiza».