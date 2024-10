Desde hace unos años en Baleares se está gestando una reforma pedagógica sobre cómo se enseñar matemáticas. El método alternativo busca que los alumnos comprendan y sepan explicar cada ejercicio matemático en vez de solo memorizarlo mecánicamente, como se ha hecho siempre. La nueva ley estatal educativa, además, promueve este tipo de aprendizaje, por lo que es cuestión de tiempo que esta fórmula sustituya a la anterior.

Antes de su entrada en vigor, Innovamat, una empresa especializada en este tipo de enseñanza matemática, lleva años ofreciendo sus servicios en las Islas, que son la segunda comunidad donde tiene mayor presencia tras Catalunya. Ya son 65 los centros, el 80 % de los cuales son públicos, en los que se aplica su método. La gran mayoría son de Infantil y Primaria, donde más se trabaja en este cambio, pero empiezan a sumarse algunos institutos. Este hecho, además, no excluye que otros centros apuesten por un enfoque matemático similar, aunque no apliquen la metodología de Innovamat.

«Contactamos con ellos hace cuatro cursos, cuando todavía no era un proyecto internacional como ahora», explica la directora del CEIP Ses Comes de Portocristo, Xisca Ramis. «Su propuesta es didáctica, no es una editorial que solo vende material. Al contrario, te van acompañando en el camino de entender las matemáticas de una forma diferente y lo más innovador es que forman a tu profesorado», señala la maestra. De hecho, a principios de este curso se hizo una sesión en el CEIP Es Canyar al que asistieron decenas de docentes procedentes de diversos colegios de Mallorca.

«Se da importancia a la conversación matemática, la manipulación de material especial y se evita que los niños solo se queden con las recetas de cómo se hace. Deben entender de donde vienen las restas y las sumas, por ejemplo, y no solo memorizar», afirma Ramis.

Esta manera de enseñar dice que les ha servido para adelantar actividades, como la estadística, que «jamás se me habrían ocurrido enseñar en primero de Primaria», asegura la directora. «Como es un procedimiento tan segmentado, cada curso hacen lo que pueden asumir. Son matemáticas de máximos, de hasta dónde pueden llegar, y no de aprender un mínimo de cosas, como hacíamos antes», destaca.

Seguimiento especial

Las ideas de Innovamat se transmiten a través de una guía docente, vídeos cortos y una tutorización continua. «Nuestras propuestas necesitan de una formación especial para los docentes y las familias, para que puedan ayudar a sus hijos en casa», comenta la maestra y formadora de la entidad, Cristina Hidalgo. «Con este método disponen de una variedad de estrategias para que, en función de cada contexto, usen diferentes fórmulas matemáticas en vez se aplicar una sola idea», señala. Sobre los resultados académicos, cree que es pronto para dar conclusiones, pero los alumnos que siguen este método no se sorprendieron con las pruebas que les hizo el Institut d’Avaluació i Qualitat del Sistema Educatiu del Govern.