La cuestión migratoria fue una de las centrales de entre las materias nacionales y locales este pasado verano, llegando a desembocar en la ruptura de los acuerdos regionales entre PP y Vox. En las últimas horas ha cobrado relevancia una nueva polémica, en este caso enclavada en Ciudad Real. La región manchega cuenta con un aeropuerto que prácticamente carece de tráfico aéreo. En este sentido, no es descabellado pensar que, dentro de un tiempo no muy extenso, los migrantes que llegan en patera de forma irregular hasta las costas de las Islas Baleares puedan acabar recalando en las instalaciones de esta infraestructura.

El alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares, ha dicho este martes desconocer si la empresa que gestiona el aeródromo ha firmado un acuerdo con el Gobierno de Pedro Sánchez para que esa infraestructura pase a ser un centro de acogida de inmigrantes que alivie la presión migratoria que sufren zonas más expuestas a este fenómeno de nuestro país, como son los archipiélagos o la costa mediterránea.

«No sé si tendrá un acuerdo o no, pero el proyecto está ahí, las máquinas están ya en el aeropuerto, y yo creo que negarlo es una cosa bastante ridícula. Hay movimientos de tierra de la empresa pública Tragsa», ha afirmado el regidor ciudadrealeño, preguntado por este asunto a las puertas de las Cortes.

«Sería una irregularidad en toda regla que se instale a personas, a seres humanos, en un lugar que no está preparado para ello y que no tiene la aprobación urbanística para ello», ha insistido el primer edil, que ha avanzado que su equipo de Gobierno va a iniciar «todo tipo de acciones» para oponerse a una posibilidad que al parecer ha causado incertidumbre entre la población local.

A su vez el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha reconocido que no conocía la propuesta del Gobierno de España para abrir un centro de acogida de emergencia de personas migrantes en el aeropuerto de Ciudad Real, pero ha rehusado hacer valoraciones hasta que no pase el Debate sobre el Estado de la Región. En declaraciones a los medios minutos antes del debate, García-Page ha asegurado que «por supuesto» no conocía la propuesta del ejecutivo central, pero ha asegurado que «hoy es el día de debatir con las diputadas y los diputados» y que «aunque sea por respeto, lo que tenga que hablar, debe ser en el Parlamento».

«Cuando pase el debate, podremos hablar», ha apuntado García-Page, que también ha afirmado que en esta sesión «hay muchas cosas de las que hablar» y que se trata de un debate «muy preparado y con muchas iniciativas». Fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones han confirmado que el Gobierno central está valorando la posibilidad de abrir un Centro de Acogida de Emergencia y Derivación (CEAD) de personas migrantes en el Aeropuerto de Ciudad Real, para atender de forma temporal a las personas llegadas a las costas del país, en puntos bajo presión crítica como Baleares o Canarias.