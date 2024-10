Los diputados de PP y Vox han rechazado la comparecencia en el Parlament de la directora de la Oficina Balear de la Infancia y la Adolescencia (OBIA), María del Mar Pulido, para explicar su posicionamiento sobre la entrada de menores en las corridas de toros. La Comisión de Asuntos Institucionales y General ha rechazado esta petición de MÉS per Mallorca y Més per Menorca con los siete votos en contra de los 'populares' y Vox, mientras que los seis diputados de PSIB y ambas formaciones ecosoberanistas han apoyado la solicitud.

De igual modo, también se han rechazado las peticiones de comparecencia de la consellera de Presidencia y Administraciones Públicas, Maria Antònia Estarellas, o del director general de IB3, Albert Salas. En el caso de Estarellas, Unidas Podemos había solicitado su intervención en esta comisión para detallar el operativo de emergencias y coordinación de la Dirección General de Emergencias, durante los días en que Menorca quedó afectada por el paso de una DANA a mediados de agosto.

Los siete diputados de PP y Vox han votado en contra, y PSIB, MÉS per Mallorca y Més per Menorca a favor. La solicitud de comparecencia de Salas, planteada por el PSIB, estaría motivada para explicar la nueva programación del ente público de radiotelevisión balear. Esta también ha sido rehusada por los siete representantes de PP y Vox pero ha obtenido igualmente los votos favorables de los seis parlamentarios de PSIB, MÉS per Mallorca y Més per Menorca.

La solicitud de comparecencia que sí ha conseguido luz verde ha sido la del delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez, que había pedido el PP para informar a la Cámara autonómica sobre sus funciones. En este ocasión ha salido adelante con los ocho votos a favor de PP, Vox y MÉS per Mallorca, la abstención de Més per Menorca y los cuatro votos en contra del PSIB.