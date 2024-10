La falta de trabajadores es uno de los principales problemas de las empresas de Baleares. Así lo han confirmado la presidenta de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares (CAEB), Carmen Planas, y los diferentes sectores afectados. «Es notorio que falta personal en la restauración y entre el personal hotelero, pero también en la construcción, transportes, sector primario, etc. También nos consta las dificultades que tienen las empresas tecnológicas, por destacar otro sector, que no encuentran los perfiles que necesitan», expone Planas.

En este punto, añade que «la falta de trabajadores cualificados la estamos sufriendo de forma más acuciante desde la pandemia, cuando muchas personas por diferentes motivos se fueron de Baleares y no han vuelto. El encarecimiento de la vivienda es uno de los problemas más graves que tenemos que, no sólo afecta a los trabajadores de temporada, también a nuestros jóvenes y a todas aquellas personas destinadas a las Islas como son los funcionarios del Estado (Policía, Guardia Civil, sanitarios, etc.), que tampoco encuentran donde alojarse, o los mismos docentes».

Reduce la productividad

Como se ha señalado anteriormente, no se trata de un fenómeno nuevo, sino que se ha acentuado en los últimos tres años y con el paso del tiempo está dañando la productividad de le economía balear. «Afecta especialmente a la productividad de las empresas, como venimos denunciando desde hace tiempo. La economía balear crece a buen ritmo, por encima de la media nacional, pero la falta de personal cualificado impide que las empresas puedan mejorar su productividad». En este punto, argumenta que «la baja productividad imposibilita que el crecimiento de la economía de Baleares se refleje en la calidad de vida y el bienestar, pues antepone la acumulación al aprovechamiento de los recursos naturales, humanos y de capital».

Planas señala que «esto explica, en parte, la pérdida de calidad de vida de los ciudadanos de Baleares» y subraya que estamos perdiendo posiciones en el ranking europeo de renta per cápita. En concreto, hemos pasado de estar un 23 % por encima de la media europea de renta per cápita en 2000 a un 10 % por debajo en 2022.

Apuesta por la formación

Aunque la solución no es sencilla, la presidenta de la CAEB sostiene que una de las claves para paliar la falta de personal es la apuesta por la formación. Cabe recordar que en las Islas hay cerca de 28.000 parados, pero no tienen la cualificación que demandan las empresas con vacantes. «No me canso de repetir que debemos apostar fuerte por la formación, en todos los ámbitos y sectores, como hacemos también desde CAEB, para poder retener el talento y cubrir las plazas que demandan los diferentes sectores. Con personal más formado y cualificado, también se mejora la productividad».

En relación a este asunto, insiste en que «desde CAEB seguimos apostando fuertemente por la formación cualificada, a todos los niveles, tanto para las personas que buscan empleo como para los propios profesionales. Los cursos deben adaptarse a las necesidades que demandan los diferentes sectores y, en concreto, a través de la FP Dual, se están ofertando cada vez más estudios específicos para dar salida a nuevos profesionales que tendrán una rápida integración en el mercado laboral de Baleares.

Digitalización

Otra de las claves para reducir las dificultades para cubrir las plantillas pasa por «incentivar la digitalización que, sin duda, es esencial para que las empresas de Baleares puedan seguir creciendo, sean cada vez más competitivas y, de la mano de la formación, sean capaces de aumentar su productividad para competir y abrirse camino en un mercado tan global como el actual».

Planas insiste en que «uno de los retos que tiene nuestro tejido empresarial es mejorar la productividad y la mejor forma de hacerlo es apostando por la innovación, la digitalización y la formación de todos los niveles con la finalidad de revertir la falta de mano de obra y lograr fidelizar el talento. Debemos ser capaces de retener el gran talento que generamos en Baleares». Además, señala que «la seguridad jurídica, la simplificación administrativa, la reducción de impuestos y de los costes laborales o la estabilidad regulatoria son de vital importancia para que sigan creándose nuevas empresas y generen riqueza y puestos de trabajo.

Reducción de la jornada laboral

Por el contrario, asegura que «la propuesta de rebaja de la jornada laboral, que se sigue negociando en Madrid, debe tener en cuenta muchos factores». A su modo de ver, «la regulación de la jornada debe tratarse sector por sector y empresa a empresa, analizando en cada caso si hay margen de productividad suficiente y las necesidades organizativas del empleador. En Baleares, en un sector predominante como es el turístico, la reducción de la jornada se antoja inasumible y redundará en esta ya alarmante falta de personal. Existe la posibilidad de explorar nuevas fórmulas de reparto entre tiempo de trabajo y tiempo de descanso u ocio, pero no como consecuencia de una imposición legal sino mediante la negociación colectiva.