«En Baleares hemos pasado de que los trabajadores no encontraban empleo a que las empresas no encuentran personal cualificado», asegura la secretaria autonómica de Trabajo, Empleo y Diálogo Social del Govern, Catalina Cabrer. En este sentido, expone que los empresarios de las Islas les están trasladando su preocupación a la hora de contratar empleados. Aunque reconoce que no tienen datos precisos, sí señala que entre los sectores más afectados se encuentran los de la construcción y los conductores.

En relación a estos últimos, Cabrer resalta que ya han realizado algunos cursos de formación, ya que este colectivo tiene un problema muy importante con la falta de relevo generacional. Aunque desde la Conselleria de Empresa no confirman estos datos, pero sí creen que pueden ser viables, desde la consultara ManpowerGroup sostienen que un 80 % de las empresas del Archipiélago balear tienen problemas para encontrar personal. En concreto, precisan que logística, transporte y automoción es el sector con mayores dificultades para atraer y fidelizar talento ( 86 %), seguido de industria (84 %) y salud y farmacia (81 %). Más de 28.000 parados Esta situación se da pese a que en las Islas hay 28.112 parados, según los datos del mes de agosto que han sido publicados estos días. La secretaria autonómica de Trabajo, Empleo y Diálogo Social del Govern y su equipo han realizado un estudio pormenorizado de las razones por las que estas personas no encuentran empleo y la principal conclusión a la que han llegado es que no tienen la formación adecuada. En este sentido, Cabrer precisa que la mayoría de ellas tienen entre 50 y 60 años, así como una formación de Primaria y Secundaria. Noticias relacionadas El PIB balear por habitante se desploma: pasa de ser el 46 de la UE al 110 en 21 años Por ello, uno de los objetivos prioritarios que se han marcado dese la Conselleria de Empresa es poner en marcha el nuevo Plan de Ocupación de las Islas, ya que el actual abarca el periodo 2020-2025. Cabrer tiene previsto convocar a los agentes sociales en breve para ponerse a trabajar en este asunto. En este punto, expone que una de las claves es conocer de primera mano las necesidades de las empresas, con la finalidad de ofertar la formación que mejor se adapta a sus demandas. «Ampliaremos la oferta de cursos, adaptándolos a las nuevas necesidades, por lo que es muy importante trabajar directamente con los empresarios, así como con los agentes sociales», argumenta. Mayor productividad Cabrer argumenta que la mayor cualificación de los trabajadores permitirá mejorar la productividad de la economía balear, ya que en los últimos años se ha visto gravemente mermada. El Producto Interior Bruto (PIB) balear por habitante se ha desplomado, ya que ha pasado de ser el 46 de la UE al 110 en 21 años. Así lo ponen de manifiesto los últimos datos que ha hecho públicos Eurostat, correspondientes al ejercicio 2022. Desde la Fundació Impulsa Balears explican que esto supone que «la renta per cápita de las Islas equivale al 89,7 % de la media de la UE-27, resultado con el que cae a la posición 110 de 234 regiones». La misma fuente añade que «Baleares ha ido erosionando de manera progresiva el diferencial de renta per cápita respecto de la media nacional y europea durante las dos últimas décadas, a pesar de que el crecimiento de la actividad (o producto interior bruto) ha evolucionado a tasas relativamente más favorables durante la mayor parte del tiempo». Empleo de calidad Los expertos señalan que para revertir esta situación es imprescindible apostar por una formación cualificada. La secretaria autonómica de Trabajo, Empleo y Diálogo Social destaca que los empresarios baleares están haciendo «un gran esfuerzo por apostar por el empleo de calidad». En este sentido, subraya que los contratos temporales representan el 8,5 % en Baleares, mientras que a nivel nacional llegan al 15,6 %. Además, los empleos a tiempo parcial suponen el 11,2 % y en el conjunto del Estado el 20,5 %; se trata de datos del pasado mes de julio, los últimos que se han publicado. «Baleares es líder en contratación indefinida y a tiempo completo, manejando unos ratios de contratos temporales y de contratos a tiempo parcial muy inferior, prácticamente la mitad, al conjunto de España Y eso es contratación de calidad», concluye.