El 33 % de los baleares estarían interesados en cambiar de vivienda frente a un 9 % que está en disposición de ofrecer una, de acuerdo con las cifras de la Radiografía del Mercado de la Vivienda del portal inmobiliario Fotocasa. Las cifras del mercado inmobiliario en el archipiélago superan las de la media nacional en ambos apartados, dado que en el conjunto de España, el 23% de los habitantes estarían buscando una vivienda y el 6% ofrecerían un inmueble.

El portal inmobiliario ha apuntado que, con estos datos, se observaría que el mercado inmobiliario de Baleares se caracteriza por tener un dinamismo «mucho mayor que la media nacional». «Baleares es la comunidad que más demanda de vivienda soporta de toda España. El clima mediterráneo y su extraordinario entorno natural hacen de las islas un lugar muy deseado tanto para ciudadanos locales como para extranjeros, con alto poder adquisitivo, que buscan fijar su residencia en el archipiélago», ha destacado la directora de Estudios y portavoz de Fotocasa, María Martos.

Aún así, ha reconocido que la particularidad del territorio isleño hace que sea «limitado» y que, por lo tanto, la ampliación de la oferta de vivienda «sea más difícil que en otras autonomías». «En Baleares el desequilibrio existente entre oferta y demanda es muy abultado, lo que tensiona los precios al alza tanto en el mercado de la compraventa como en el del alquiler», ha subrayado. De este modo, el porcentaje de personas que han adquirido una vivienda en el último año constituyen el 6%, el doble que la media nacional. También es muy superior el porcentaje de los que han buscado un inmueble para comprar pero aún no han llevado a cabo la operación, con una cifra que alcanza el 15%, frente al 11% del conjunto español.

Por su parte, los que han alquilado una vivienda representan el 9%, cifra que también supera a la media nacional, que es del 6%. En cuanto a los arrendatarios que han tratado de alquilar un inmueble para vivir en él pero aún no lo han logrado, la cifra se sitúa en el 7%, frente al 5% del conjunto nacional. En el lado de la oferta, se observa que los que han vendido un piso del que eran propietarios constituyen el 2%, en ese caso sí es el mismo porcentaje que en el conjunto del país, mientras que los vendedores que han intentado vender pero no lo han llegado a hacer son el 1% en el ámbito balear, por el 2% nacional. En cuanto a la oferta de alquiler los caseros que han alquilado una vivienda representan el 6% de la población y no hay ningún propietario que haya intentado alquilar una vivienda y no lo haya conseguido, mientras que en el conjunto de España son un 1%.