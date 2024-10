Población en Mallorca: siete municipios ya tienen más extranjeros y peninsulares que mallorquines

Si uno da un paseo por Alcúdia, Andratx, Calvià, Capdepera, Deià, Santanyí y Son Servera es más probable que en su caminata se encuentre con una persona que ha nacido en la Península o en el extranjero que con un mallorquín. Estas siete localidades ejemplifican como ninguna el proceso de transformación que han sufrido las Islas en el primer cuarto de siglo derivada de la llegada masiva de inmigrantes extranjeros a la comunidad.

El caso más extremo es el de Calvià, donde apenas uno de cada tres residentes ha nacido en Baleares. El porcentaje de mallorquines (apenas hay residentes de otras islas) es solo el 37,3 %. No solo eso: en Calvià ya viven más extranjeros que mallorquines hasta el punto de que es el colectivo más amplio del municipio. Aquí van los datos: hay 20.217 extranjeros, 20.189 mallorquines y 13.036 peninsulares. En Alcúdia y Capdepera también más foráneos que nacidos en las Islas, pero en estos municipios aún no se ha llegado al extremo de que la mayor parte de la población es extranjera, como sucede en Calvià. En ambos municipios el porcentaje es del 42 % de ciudadanos autóctonos, lo que implica que la mayor parte de su población no ha nacido en las Islas.

El gráfico con el mapa de Mallorca ilustra muy bien el reparto por zonas de la ‘mallorquinidad’ de los municipios de la Isla, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística relativos al último Censo de Población, publicado hace unos días. El mapa muestra cómo el mestizaje se da con mayor intensidad en las localidades de la costa. En el lado contrario, la zona del Raiguer y del Pla es dónde más se mantiene la mayoría de residentes nacidos en las Islas. En el otro lado del ránking, el de municipios con un mayor porcentaje de residentes nacidos en Baleares, destaca Mancor de la Vall. Casi el 80 % de sus residentes, el 79,8 %, ha nacido en Mallorca. Son 1.312 en total y superan ampliamente a los 141 nacidos en la Península y los 190 nacidos en el extranjero.

Consell, Llubí y Petra son otros municipios con un mayor porcentaje de mallorquines, con más de un 75 % de la población nacida en la Isla. Con más de un 70 % de mallorquines están Binissalem, Bunyola, Esporles, Lloseta, Maria de la Salut, Marratxí, Sant Joan, Selva y Vilafranca, todos ellos en el interior de la Isla. En Palma, el termómetro de lo que sucederá en breve en Mallorca y en Balears, aún conserva una mayoría de residentes nacidos en las Islas, pero es muy probable que la estadística dé un vuelco en breve. En la capital hay 220.393 residentes nacidos en Baleares. Son el 51 % del total. A ellos se suman otros 91.185 nacidos en otra comunidad y otros 119.062 nacidos en otro país.

Otro dato interesante es que solo hay cuatro municipios en toda la Isla que tienen más residentes peninsulares que extranjeros. La ola de inmigración de principios de siglo se ha notado en la configuración demográfica de las Islas, con más extranjeros que peninsulares en toda Mallorca excepto en Consell, Escorca, Marratxí y Son Servera.

Los datos de Mallorca están aún lejos de los que se dan en Eivissa. En todos los municipios de la Isla viven menos ibicencos que extranjeros o peninsulares y en la ciudad de Eivissa se repite la cifra de Calvià, con apenas un 37,7 % de residentes autóctonos. En cualquier caso, en este municipio aún sigue habiendo más residentes nacidos en las Islas que en el extranjero. Esa es la única diferencia que existe entre la ciudad ibicenca y la localidad mallorquina.