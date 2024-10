«Me siento muy orgulloso por el trabajo realizado durante estos sesenta años, por todos los que han formado y forman parte de esta gran familia». Son las palabras del presidente de la Asociación de Industriales de Mallorca ASIMA, Francisco Martorell durante la gala de su sesenta aniversario que ha tenido lugar la noche de este sábado en el Palacio de Congresos de Palma.

Tras sus palabras, en respuesta al presentador de la gala, Joan Monse, se ha dado paso a un emotivo vídeo en el que un joven emprendedor ha explicado el apoyo que recibía de la asociación, un empresario presto a jubilarse ha contado cómo fue acompañado durante toda su trayectoria profesional o un asociado ha agradecido el acompañamiento en el momento de invertir en el crecimiento de su empresa.

«Nuestra principal razón son los asociados», ha proseguido Martorell. «Se trata de velar por sus intereses, de seguir siendo su interlocutor con las administraciones, de trabajar en proyectos para estar más cerca de ellos, pero también cerca de la sociedad, de los emprendedores y de los jóvenes, ha añadido ante unos de 500 invitados.

El presidente de ASIMA, vinculado con la entidad desde 1988, ha puesto en valor, como lo ha hecho durante toda la etapa de representación, la figura del empresario, «creadores de riqueza y de paz social». En su caso, ha explicado que lo de emprender no lo llevaba en el ADN, sin embargo, «ahora estoy en el relevo generacional y paso el testigo a mis hijos, de los que estoy muy orgulloso», ha confesado.

ASIMA está integrada por unas 200 empresas ubicadas en los polígonos de Can Valero y Son Castelló, que cuentan con más de 2.000 trabajadores capaces de generar el 20 % del Productor Interior Bruto (PIB) de Baleares. Desde que naciera un 16 de julio de 1964, se ha situado y consolidado como un referente estatal de la gestión de polígonos industriales.

La noche del sábado se ha presumido de liderazgo, de haber montado la primera guardería laboral para fomentar la conciliación hace ya 20 años; del departamento de ASIMA Jóvenes que acompaña a los nuevos emprendedores; o de iniciativas como los huertos sociales para que jubilados o entidades sociales «cultiven y convivan».

Martorell no ha sido el único en compartir su propia experiencia, desde el público se ha entrevistado, por ejemplo, a Luis García Sánchez, presidente de ATA Baleares y miembro de Joves Empresaris. «Lo tenemos bastante complicado porque muchos tienen ganas de emprender pero no cuentan con el capital, desconocen la legislación para contratar o padecen inseguridad jurídica», ha lamentado. También se ha escuchado a María Cañellas, quien ha subrayado que en la asociación «siempre hay un compañero para un abrazo o con quien puedas llorar». En su caso toma el relevo de la empresa familiar, «es mucha responsabilidad, pero lo hacemos con cariño , con ilusión y ganas de hacer equipo con trabajadores, empresas y el resto de empresarios porque la unidad da fuerza», ha dicho.

En uno de los momentos más impactantes de la gala en la que, por cierto, no han faltado ni Ramón Seijo ni Miquel Bordoy, los dos expresidentes anteriores, han subido al escenario el gerente de ASIMA Antoni Monjo, y la presidenta del Govern, Marga Prohens, quienes junto a Martorell han apretado el botón rojo con el que cambia y se renueva la imagen corporativa de la Asociación de Industriales de Mallorca.

Se cumplen los primeros 60 años de ASIMA y el alcalde de Palma, Jaime Martínez, ha reconocido que sin ellos, «la ciudad sería diferente». Sobre el escenario, ha hablado de cómo su tejido productivo y económico «ha generado futuro y diversificación en un mundo en el que sólo hablamos de turismo», y ha reconocido la función de ayuda y acompañamiento de ASIMA «necesaria para las empresas y los empresarios».

Jaime Martínez ha advertido que su compromiso con la asociación se remonta a años antes de que fuera alcalde y ha recordado que al tomar la vara una de sus primeras decisiones fue crear una regiduría de polígonos. De cara a los próximos proyectos, ha anunciado su intención de abrir en uno de los polígonos una oficina de Atenció a la Ciutadania porque, al fin y al cabo, «es un barrio de 20.000 personas que no duermen allí pero sí pasan ahí el día», ha señalado. También ha destacado que ya se ha trabajado en mejorar la conectividad y en materia de infraestructuras, «los polígonos necesitan una inversión adaptada al siglo XXI», ha concluido.

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha sido el siguiente en pasar por el sofá de Joan Monse, conductor de la gala. En una pequeña entrevista, Galmés ha defendido la Asociación de Industriales «como una pieza clave en el dinamismo empresarial».

El reto desde la institución insular es «mejorar la movilidad concretamente en la zona que afecta a los polígonos». En este sentido, Galmés ha destacado la reforma de la carretera de Puigpunyent o el plan de mejora de accesos a Palma al que se destinarán 164 millones de euros. «Aunque no tenemos una varita mágica y habrá que tomar decisiones valientes»,ha proseguido el presidente del Consell, «agilizaremos los desplazamientos de los ciudadanos garantizando su seguridad».

La presidenta del Govern Marga Prohens, ha subido de nuevo al escenario para clausurar «un gala muy emotiva, por las historias que hemos escuchado de familias con el ADN empresarial». Su ejemplo, ha dicho la presidenta del Ejecutivo, «garantiza el relevo generacional y la diversificación económica».

ASIMA fue pionera en las Islas y en el Estado. La presidenta ha recordado que en las Islas hay 53 polígonos industriales con más de 6.000 empresas donde se crea un 13 % de ocupación directa. «A mí me gusta decir que somos un pueblo de gente emprendedora y valiente, lleno de personas que han empezado desde abajo, con la cultura del esfuerzo como la guía de su vida», ha explicado. En este sentido ha dicho que «este esfuerzo, la excelencia y la adquisición de conocimientos deben volver a estar en el centro de la educación. No hay que crear generaciones de cristal. La vida y el mundo laboral no te deja pasar de curso con asignaturas pendientes. Los empresarios han caído y se vuelven a levantar porque a veces se acierta y otras se aprende», ha proseguido.

Prohens le ha explicado al público empresarial que se está elaborando la primera Ley de Polígonos justo antes de clausurar la gala con un emotivo vídeo que ha respado fotográficamente los 60 años de historia de toda una institución.