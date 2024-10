La Asociación de Usuarios del Tren celebra ampliar la red a Llucmajor, pero se muestran escépticos

La Asociación de Usuarios del Tren considera una gran noticia que el Govern apuesta por sumar más kilómetros de vías de tren ampliando la red ferroviaria hasta Llucmajor, pero su presidente, Guillem Ramis, se muestra escéptico ante la posibilidad de que no llegue a completarse su ejecución.

Por una parte, considera que antes de crear una nueva línea se debería de consolidar la existente, que padece graves problemas de saturación por falta de personal y trenes. «Hay miles de usuarios que optan por el coche antes que el tren a pesar de tener la línea de tren Palma-Inca; además, otros muchos han dejado de usar este tren porque está abarrotado en hora punta e incluso algunas veces te puedes quedar sin subir en hora punta», explica Ramis.

«Claro que queremos más trenes, pero los que tenemos deben funcionar bien y ser una opción atractiva para todos», señala, y recuerda que la falta actual de personal impide que el servicio opere a las 6 de la mañana o por la noche. Además, para incrementar las frecuencias se tendrían que eliminar los pasos de nivel que hay a lo largo de la vía.

Asimismo, el presidente de la entidad rememora que el actual gerente de la empresa Serveis Ferroviaris de Mallorca, José Ramón Orta, acató la orden del ‘popular’ José Ramón Bauzá para dejar de ejecutar la obra para construir la vía de tren entre Manacor y Artà. «Solo faltaban las vías, el trazado estaba hecho, pero se inutilizó para que no se volviera a usar. Y eso ocurrió con Orta», insiste Ramis. «Que ahora se anuncie este proyecto, que concluirá en 2032, ¿quién dice que no pasará con el de Artà, que estaba todo preparado, pero se paró y no se hizo nada en todo este tiempo? Somos un poco escépticos, la verdad, porque de momento parece que solo se busca un titular», afirma.