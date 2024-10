El futuro tren que unirá Palma con Llucmajor se estima que costará, en total, 690 millones de euros, las obras empezarán en 2028 y concluirán en 2032, según las previsiones del Govern, que ya ha puesto en marcha el proceso para tramitar esta iniciativa. «Los plazos son los que marca la normativa y son largos, lo sé, pero haremos todo lo que podamos para acelerarlos», ha afirmado este jueves la presidenta, Marga Prohens, señalando que presentan un calendario que pueden asumir: «No vendemos humo».

Los 690 millones incluyen las obras, el proyecto, la compra de nuevos trenes y talleres, y las cuantías se reflejarán en las partidas presupuestarias a partir de 2026 y 2027. «Podría venir aquí y decir que haremos todos los proyectos ferroviarios que faltan, pero el prepuesto es el que tenemos. Ahora damos la garantía de lo que podemos asumir con presupuesto propio, pero no me puedo imaginar que el Gobierno de España no recupere el convenio ferroviario con Baleares. Necesitamos inversión estatal», ha reclamado Prohens.

La presidenta también ha detallado que la ruta tendrá 27,4 kilómetros, de los cuales 7,3 irán bajo tierra. El recorrido de la futura línea saldrá de Palma desde la estación de Son Costa-Son Fortesa, ubicada en la calle Jacint Verdaguer y actual parada de tren a Inca y sa Pobla y de la línea de metro a la universidad que el próximo año también llegará hasta el Parc Bit. El trazado pasará por barrios densamente poblados, como Son Oliva, Son Fortesa, Can Capes, Son Gotleu y el Coll d'en Rebassa. La línea continuará soterrada hasta el aeropuerto, luego el polígono de Son Oms, Es Pil·larí, Bellavista, Ses Cadenes, s’Arenal y el polígono de Son Noguera, antes de llegar a Llucmajor.

El proyecto contempla un primer tramo soterrado de 2,3 kilómetros entre la actual estación de Son Costa y Son Güells; en este punto saldría a superficie para completar un trayecto de unos 5 kilómetros hasta volver a meterse bajo tierra en un nuevo tramo entre la zona de Mercapalma y Son Oms, pasando por Son Sant Joan, para después continuar en superficie hasta Llucmajor.

Una vez se haya aprobado el Estudio informativo de forma inicial en los próximos días, el proyecto saldrá a exposición pública durante un período de 45 días y, como hitos más destacados de cada año, para 2025 se prevé la adjudicación de la redacción de los proyectos (básico y de obras); para 2026, la aprobación del proyecto básico, con un nuevo período de información pública, y la declaración de impacto ambiental; para 2027, la licitación y adjudicación de las obras; y para 2028, el inicio de las obras, que se prevén durante cuatro años, con una finalización estimada para 2032.