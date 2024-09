El Govern ya trabaja en unos presupuestos para el año que viene que incluirán el mayor gasto en la historia de la Comunitat, con una cifra nunca vista que superará los 6.365,5 millones de este año. Vicepresidència trabaja en la redacción definitiva del techo de gasto, que supone el límite que podrá gastar el equipo de Marga Prohens el año que viene. La cifra no se conocerá muy probablemente hasta la semana que viene, cuando se espera que el Consell de Govern le de el visto bueno definitivo.

Poco a trascendido hasta la fecha de por dónde irán este año las cuentas de la Comunitat. Se esperan pocas novedades fiscales ya que la gran rebaja de impuestos se aprobó el año pasado y culminará con las propuestas que ha incorporado el PP a través de enmiendas al decreto de simplificación administrativa que está en tramitación en el Parlament. Con las medidas laborales de mejoras a los trabajadores sanitarios y educativos también casi culminadas, el Govern pretende hacer un esfuerzo en vivienda, con el programa de alquiler seguro y la construcción de VPO, pero también en movilidad, pero nada se sabe hasta la fecha de si los Presupuestos para el año que viene incluirán inversiones ferroviarias.

El nueva conseller, José Luis Mateos, defendió nuevas líneas de tren en sus primeras declaraciones tras la toma de posesión en sustitución de Marta Vidal. Sin embargo, desde Vicepresidència, que es el departamento que controla las cuentas, se insiste en que los Presupuestos no incluirán ‘power points’, en referencia a proyectos que aparecen en las cuentas pero que luego no se ejecutan, como ha pasado con el proyecto del tren de Llevant. El vicepresident quiere garantizar que haya recursos para hacer frente a la inversión y desde la sede de la Conselleria se mira hacia el Gobierno, que en su día prometió un convenio ferroviario que no se ha ejecutado.

El Govern espera no encontrarse este año con los problemas que tuvo en 2024 para aprobar el techo de gasto y los Presupuestos. Vox bloqueó la aprobación inicial del techo de gasto y a punto estuvo de hacer caer los Presupuestos ya que hasta el último día de tramitación no se llegó a un acuerdo entre los dos partidos, que entonces tenían firmado un pacto. En esta ocasión el acuerdo está roto y se espera que los de Santiago Abascal presionen más al Govern, pero desde las filas del PP se muestran optimistas y creen que la aprobación se cerrará sin problemas.