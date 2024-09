Chino, japonés y árabe: La Escola Oficial d’Idiomes de Palma ofrece cursos para aprender hasta 10 lenguas

La Escola Oficial d’Idiomes (EOI) Andreu Crespí de Palma abre sus puertas este jueves para dar a conocer la oferta educativa, el profesorado y las actividades que impartirán este curso. Además, cualquier asistente se ahorrará papeleo porque puede matricular de lo que quiera allí mismo. Aparte de una extensa oferta que incluye la enseñanza de diez idiomas, como son alemán, inglés, árabe, catalán, español, francés, italiano, japonés, ruso y chino, el centro sigue ampliando el catálogo de cursos específicos, que tan buena acogida han tenido en los últimos años.

A los ya consolidados y exitosos programas ‘Alemán para el turismo’, ‘Curso de perfeccionamiento de la lengua oral y escrita C1/C2’ o La creatività italiana nel mondo: cucina, musica, cinema e arte, se suman otros para aprender francés a través de su cultura como Francophonie en fusion: culture, musique, gastronomie, art, tech et ciné o B2+ Keep it up! para aprender inglés más allá de ese título básico.

Desde el centro explican que se trata de una oferta que diversifica la forma de estudiar y vivir un idioma, como el ya indispensable ‘Aprender idiomas con el canto’, una iniciativa del Corazón de la EOI que interpreta piezas en diversas lenguas; una oportunidad de practicarlas mientras nos divertimos y disfrutamos de la cultura.

Durante todo el curso académico se realizan, además, diversas actividades que incluyen charlas, cine foros, catas gastronómicas, scape-rooms, presentaciones de libros, clubes de lectura, talleres específicos de danza y mucho más, que se puede consultar en la nueva agenda del centro disponible en la página www.eoipalma.com, donde cualquier interesado puede matricularse en un curso lingüístico hasta el 30 de septiembre. Por lo que respecta a la oferta de los cursos específicos, la matrícula se realizará del 1 al 10 de octubre.