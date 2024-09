De «sorprendente» ha calificado la consejera de Salut, Manuela García, la misiva enviada por la titular del Ministerio de Sanidad en que se insta las comunidades autónomas a tomar medidas y a hacer una serie de ofertas contractuales por fidelizar los MIR que próximamente acabarán su formación en las unidades docentes de las Islas. En su respuesta, enviada esta misma mañana, la consejera de Salut, Manuela García, recuerda a la ministra de Sanidad, Mónica García, que «ante el déficit de profesionales, y teniendo en cuenta que en las Baleares contamos con una doble y triple insularidad, desde el Gobierno de esta comunidad ya hemos puesto en marcha desde el primer momento un plan de medidas urgentes para captar y fidelizar profesionales sanitarios.

Una de estas es la creación de la categoría de lugares de cobertura difícil y muy difícil que, con complementos retributivos y mejoras en formación e investigación, ya está revirtiendo la carencia de algunas especialidades médicas en las islas de Ibiza y Menorca». Así mismo, García insta el Ministerio a «agilizar el reconocimiento de los títulos de especialidad de los médicos extranjeros. Es una medida que, sin duda, contribuiría a paliar el déficit actual de profesionales». «Una medida reclamada y no atendida por el Ministerio que usted dirige, a pesar de

que es competencia exclusiva suya», le recrimina.

Ante la complicada situación de carencia de profesionales, agraviada durante el periodo estival y más en una comunidad turística, la consejera recuerda a la ministra que «hemos avanzado las contrataciones de refuerzo estival en mayo, dando una respuesta adecuada a las necesidades de nuestros ciudadanos, como corresponde a nuestras competencias». «A la Conselleria de Salut de las Islas Baleares, a través del Servicio de Salud, ya hicimos desde nuestra llegada un plan de captación de profesionales que incluye, como no puede ser de otra manera, los MIR», continúa su escrito.

En cuanto a los planes del Ministerio de incrementar hasta un 15% las plazas académicas de Medicina, la consejera recuerda que «el aumento de plazas de Medicina no se notará hasta los próximos 10-11 años y no contribuirá, por lo tanto, a paliar el déficit de profesionales actual y probablemente puede tener un efecto negativo con un exceso de médicos que no puedan acceder al mercado profesional». «En las Baleares, trabajamos para poder ofrecer todas las plazas acreditadas y en la acreditación de nuevas plazas, pero siempre tienen como límite asegurar la calidad de la formación. El déficit de profesionales no se solucionará si el departamento no se pone a trabajar estrechamente con todas las comunidades autónomas. Un debate que le hemos pedido tan insistente como infructuosamente en los últimos Consejos Interterritoriales de Salut en que hemos participado recientemente», concluye.