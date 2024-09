El portavoz parlamentario del PP, Sebastià Sagreras, ha criticado este lunes, en rueda de prensa, que el PSIB-PSOE de Francina Armengol, secretaria general de los socialistas de Baleares y presidenta del Congreso, «entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y los ciudadanos de Baleares siempre elige a Sánchez».

Sagreras se ha referido así a las afirmaciones de Armengol el pasado fin de semana durante Consell Polític Socialista en el que afirmó que el PP «no puede pedir una mejora de la financiación autonómica mientras baje impuestos a los ciudadanos de Baleares». Unas declaraciones, las vertidas por la dirigente socialista, ante las que el portavoz 'popular' ha reconocido que en su partido están «completamente sorprendidos», dado que «incluso se ha atrevido a amenazar a Baleares, y al resto de comunidades, a contar con menos recursos si no se aprueban los presupuestos generales para 2025».

Ante tales afirmaciones, Sagreras se ha preguntado «¿dónde estaba Armengol y su PSOE cuando Sánchez decidió prorrogar los presupuestos para 2024?» y ha añadido que «en ese momento, evidentemente, no le preocuparon lo más mínimos los ciudadanos de las islas». «Tras estas amenazas reside, claramente, la imposibilidad del PSOE de volver a aprobar unos presupuestos generales» ha expuesto Sagreras y ha recordado que «hace poco más de un año Negueruela pidió la dimisión del vicepresidente económico, Toni Costa, cuando no se aprobó el techo de gasto a la primera».

«El PSOE tiene un modus operandi de pedir siempre responsabilidades políticas a los demás: en la oposición piden responsabilidades al Govern, pero cuando gobiernan se las piden a la oposición. Siempre igual», ha añadido el 'popular'. Por otro lado, el portavoz parlamentario del PP se ha referido a que el Govern de Marga Prohens ha señalado el Debate de Política General para los próximos días 1 y 2 de octubre y ha aprovechado para «pedir a todos los grupos parlamentarios que estén a la altura, que mantengan un tono constructivo y que dejen el barro».

«Los ciudadanos de Baleares merecen unos políticos que miren por el bien de la sociedad y no que busquen la confrontación y la crispación social», ha incidido Sagreras. Asimismo, preguntado por el presunto caso de corrupción en el PP de Ibiza, con motivo de un acto de presentación de sus listas electorales al Parlament en el que se usaron presuntamente recursos del Consell de Ibiza para organizar el mitin, que fue denunciado por el Partido Socialista y sobre el que el juez ha abierto procedimiento de instrucción, Sagreras no le ha dado importancia. «El PP celebró un acto en el recinto ferial de Ibiza del cual pagó todas las facturas tanto al Consell Insular como al resto de proveedores», ha asegurado, opinando que todo este «alboroto» tiene que ver también con el «ruido» en Ibiza en relación al Caso Puertos.

El portavoz 'popular' ha respondido además a preguntas acerca de la crisis interna de Vox, asegurando que le «cuesta comentar problemas internos de otros partidos», si bien ha querido poner en valor que «en estos momentos, parece que el PP es el único con liderazgo fuerte, cohesionado, con una unidad interna que no tienen el resto de formaciones políticas de Baleares». Pues, «hoy hablamos de Vox porque es noticia en los medios pero sabemos también que el PSIB tiene una importante crisis de liderazgo», ha continuado. En todo caso, ha recordado que «Vox rompió unilateralmente los acuerdos con el PP antes del verano», motivo, junto a que gobiernan en minoría y en solitario, por el que el PP «seguirá negociando iniciativa a iniciativa no solo con los grupos parlamentarios de la derecha si no que también se intentará hacer con los grupos de la izquierda». «Nada nos desviará de este camino», ha afirmado.

Finalmente, Sagreras se ha referido a la noticia de que, durante la legislatura anterior, un 25% de personas que percibían la renta social garantizada (Resoga) trabajaban al mismo tiempo, afirmando que, en su opinión, lo que «se ha de hacer un buen uso de los recursos públicos», aclarando que «no se han cambiado los criterios», de modo que «cualquiera que necesite esta prestación la recibirá». «Efectivamente, era necesario y se han aumentado los controles, retirándose la Resoga a quien la ha cobrado indebidamente», ha explicado, apuntando que «había gente que ya no vivía en Baleares, gente que trabajaba, y en otras circunstancias» que percibía esta prestación.

«De modo que», ha continuado, «si cobraba la Resoga quien no lo tenía que hacer, se estaba limitando el presupuesto a los que realmente la necesitaban». «Defendemos un buen uso de los recursos públicos y en esto es en lo que se ha centrado el Govern», ha afirmado en relación a que se habría producido un fraude de aproximadamente unos cuatro millones de euros porque un 25% de los que cobraban la Resoga no debían hacerlo.