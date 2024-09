El buzoneo masivo y agresivo por parte de sociedades o empresas que, imitando la estética de las comunicaciones de los ayuntamientos, presionan por carta a los vecinos y comunidades de propietarios para que contraten con ellos el servicio de Inspección Técnica de Edificios (ITE) no es una novedad en Mallorca.

El Colegio de Aparejadores de Baleares avisa de que detrás de los envíos masivos de cartas que se están produciendo estos días puede haber conductas fraudulentas. El peligro es que los propietarios que piquen, acaben haciendo obras de reparación que podrían no ser necesarias. «Sabemos que algunas de estas sociedades que realizan buzoneos agresivos están vinculadas a empresas de reparación», explica el secretario de los aparejaores de Mallorca, Mateu Moyà.

Lo que se vive este mes de septiembre no es más que una nueva oleada de un fenómeno que ya experimentó Manacor hace ocho años. Su alcalde, Miquel Oliver, recuerda que «nosotros sufrimos y denunciamos en su momento desde la oposición el buzoneo agresivo de empresas, que se adelantaron a la aplicación de la norma y presionaban con multas que realmente no estábamos aplicando».

Su ordenanza, aprobada en marzo de 2016, se ha ido aplicando de forma progresiva por franjas de antigüedad. Actualmente están obligadas a someterse a la Inspección Técnica de Edificios (ITE) las propiedades con una antigüedad de 50 años o más.

Oliver reconoce que, a pesar de que es obligatorio presentar los informes, el Ajuntament de Manacor aún no ha actuado de oficio ni ha abierto expedientes sancionadores. «El Ajuntament ante una Informe técnico desfavorable ha de hacer un seguimiento. El propietario tiene que presentar las posteriores ITEs con las reparaciones hechas. Eso es un reto porque obliga al Ajuntament a hacer un seguimiento y ahora mismo el sistema no está automatizado». Puede ocurrir que el propietario presente una ITE desfavorable y no llegue a hacer las reparaciones», dice Oliver.

El alcalde explica que «las ITEs están llenas de luces y sombras por la sobrecarga que suponen para la administración». «Trabajamos para tener un sistema automatizado con todas las referencias catastrales que haga saltar la alarma en caso de incumplimiento», resume.

Manacor no envía notificaciones individualizadas a los propietarios ni tiene previsto hacerlo próximamente. La campaña informativa se hizo en el momento de aprobación de la ordenanza. Primero se aplicó a los edificios de más de 100 años, luego a los de 75 años y ahora ya están obligados todos los de más de 50. «Una vez esté lista la automatización se empezará a sancionar», asevera.