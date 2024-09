El PP y Vox han votado este jueves en contra de que ningún político insular pueda cobrar una dedicación parcial superior al 50 %, algo que nunca se había hecho hasta que sus portavoces, Núria Riera y Toni Gili, elevaran este porcentaje hasta el 75 % pese a mantener sus trabajos al margen de la política. El PSIB reclamaba en el pleno insular rebajar este porcentaje porque en el caso de Riera esta combinación le permite cobrar 127.000 euros anuales, más que la presidenta Marga Prohens, que tiene un sueldo de 78.786 euros. A parte de considerarlo excesivo, la oposición cree que es imposible que pueda cumplir con las horas lectivas de cada cargo porque su remuneración correspondería a una jornada laboral de 14 horas diarias.

Tanto Riera como Gili han salido casualmente del pleno cuando se ha debatido la moción de los socialistas, respaldada por Més y el PI. Por ello, Montse Amat, de vox, y Bernat Vallori, del PP, han defendido que esta situación es legal y que cuentan con el aval de los servicios jurídicos del Consell.El socialista Javer de Juan, en cambio, ha reiterado que Riera no dispone de un informe del Govern que justifique combinar ambos empleos. «No se puede entender que alguien tenga aun 175 % de sueldo, aunque sea legal, no es normal, y no importa el partido», ha comentado el representante del PI, Antoni Salas.

Bernat Vallori ha sacado durante el debate que en la pasada legislatura el exportavoz socialista Andreu Alcover cobraba unos 100.000 euros, más que la expresidenta insular Catalina Cladera, porque tenía sueldos en el Consell y dedicación completa en la universidad». Así fue, pero la Universitat de les Illes Balears le concedió flexibilidad horaria para tener tiempo suficiente para recuperar las horas que había ocupado con sus tareas como portavoz político. Una justificación que el portavoz del PSIB, Javier de Juan, ha mostrado este jueves en el pleno. Además, Alcover cobraba la retribución parcial del Consell al 50 %, y no al 75 %, como Riera y Gili.

La ‘popular’, que justificó públicamente su situación, mantuvo al 100 % su dedicación de horas lectivas en su cargo como jefa del Servicio Público del Govern. Además, a principio de la legislatura subió del 50 al 75 % la de su puesto en la institución pública. De este modo, Riera pasó a cobrar 76.889 y 50.322 euros anuales por ambos cargos, respectivamente. Solo el portavoz de Vox, Toni Gili, se acogió a esta fórmula porcentual de dedicación al 100 % en su trabajo como autónomo y del 75 % en el Consell. Lo cual no implica que cobre lo mismo o parecido a Riera.