La sociedad mallorquina se ha movilizado de cara a la convocatoria del próximo sábado, a partir de las 19 horas, en la plaza Santa Eulàlia de Palma. La celebración este 21 de septiembre del Día Internacional de la Paz, declarado por las Naciones Unidas y que tendrá eco en la capital isleña, ha servido para que más de 160 personalidades de diferentes ámbitos de la sociedad, la cultura, la investigación, el ecologismo o la política alcen la voz en un momento crítico, casi un año después del inicio del conflicto armado entre Israel y Hamás y el consiguiente genocidio de Gaza, sumado a la guerra entre Rusia y Ucrania, anclada en el viejo continente desde hace meses.

Bajo los lemas 'No a la guerra', 'No al genocidi' o 'Alto el foc', los convocantes, con Mallorca per la Pau al frente, animan a concentrarse el sábado en la plaza Santa Eulàlia para expresar el rechazo a todo tipo de violencia y el deseo de finiquitar estos y otros contenciosos bélicos abiertos alrededor del planeta (especialmente en África), que en el caso de Gaza «amenaza con una extensión de la guerra de consecuencias catastróficas», aseguran los promotores del encuentro, que reclaman además a Rusia, la OTAN y Ucrania «un alto el fuego incondicional», así como una política de paz activa y la reversión «de la barbaridad del gasto militar».

Figuras relevantes del ámbito cultural como David Ginard, Felip Munar, Gabriel Ensenyat, Gaspar Valero, Joana Maria Paklou, Llorenç Capellà, Miquel Brunet, Pep Noguera o Pau Debon; otras de la política, caso de Lluís Apesteguia o Vicenç Vidal, y otros como el prior de Lluc, Marià Gastalver o el histórico dirigente ecologista Xavier Pastor forman parte de la larga lista de adhesiones a esta concentración, 'Crida per la Pau', en Mallorca. La cita, el sábado 21 de septiembre, a las 19 horas y en la plaza Santa Eulàlia.