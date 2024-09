El portavoz del Govern Balear, Antoni Costa, no ha definido si finalmente se derogará la Ley de Memoria Democrática o no, una petición incluida en los 110 puntos que se aprobaron para que Vox apoyara desde fuera a un Govern del PP en minoría, y que ahora podría replantearse tras la ruptura del pacto por parte de la dirección nacional del partido de extrema derecha.

«Sin pacto no hay compromisos, sería ingenuo pensar lo contrario, ha dicho Costa. Si bien a partir de ahora, «cuando llegue el momento habrá que negociar ley por ley, trámite por trámite», ha añadido. Y hasta que no esté sobre la mesa la derogación de la Ley de Memoria Democrática no dirán nada al respecto.

«Nuestro compromiso, a día de hoy, es con las más de 500 medidas del programa de govern del PP y los puntos pactados con el diputado de Formentera. En ellos no está la derogación de la Ley de Memoria Democrática, estaba allí por Vox, de ser por el PP no se habría planteado», ha explicado el portavoz del Govern. Sin embargo ha añaido en seguido un importante matiz. «A nadie se le escapa que el Govern está en minoría y está dispuesto a negociar», por lo que cuando llegue el momento se tendrá que ver.

Otro de los puntos que ha destacado Costa son unas declaraciones de la portavoz del grupo parlamentario Vox, Manuela Cañadas, «dijo que no bloquearían la legislatura, estaban dispuestos a negociar y nosotros tamibén, incluso con el resto de grupos parlamentarios de la oposición», ha añadido.

En este inicio de curso político se hablará de la ley de conciliación, del la tramitación como ley del decreto de simplificación administrativa o del techo de gasto con el que se dará inicio a la ley de presupuestos del año que viene y que requerirán de esfuerzos por parte del Govern para conseguir el consenso necesario.