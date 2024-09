El Club de Palma de Caza y  Tiro acusa al Consell de enfrentar a deportistas con los premios de la Fira de Caça

Muchos miembros del Club de Palma de Caza y Tiro están muy molestos con el gobierno de PP y Vox en el Consell de Mallorca por haber premiado a seis personas del mundo de la caza, con motivo de la Fira de Caça i del Món Rural, y no haber reconocido a deportistas del club que son campeones de España y Europa. Un evento organizado por el departamento del vicepresidente segundo y conseller de Medi Ambient, Medi Rural i Esports, Pedro Bestard.

«Lo han hecho mal porque enfrentan a los deportistas, reconociendo a unos y a otros no. Hacía 10 años que no se hacía un feria como esta y ahora que la organizan ni siquiera tienen en cuenta a nuestros deportistas», critica José Boned, presidente del club. «Mientras los pueblos homenajean a sus deportistas, como ocurrió hace poco en Felanitx, el Consell y el Govern no lo hacen con nuestros campeones; solamente lo hizo el Ajuntament de Palma, con José Hila de alcalde», recuerda Boned.

«Si no nos valoran aquí, ¿para qué llevar la bandera balear o mallorquina en el próximo campeonato del mundo?», se pregunta el presidente, que también lamenta cómo fueron invitados al acto. «Recibí un WhatsApp, cuando para estos eventos siempre se envía algo más institucional; es lo de menos, pero lo dice todo».