Las inclemencias meteorológicas están provocando este domingo, 8 de septiembre retrasos en el aeropuerto de Palma. No obstante, desde Aena han asegurado que no se trata de demoras generalizadas, ya que las precipitaciones no son muy intensas. Además, han subrayado que tampoco se han producido cancelaciones, hasta el momento. También han señalado que el mal tiempo también afecta a otros aeropuertos importantes, como el de Barcelona.

Desde el regulador aéreo Enaire han informado que las «fuertes precipitaciones en el Arco Mediterráneo obligan a activar regulaciones por seguridad en los aeropuertos de Barcelona-El Prat y Palma de Mallorca. Si vas a volar, consulta con tu aerolínea». Desde Aena también han instado a los viajeros a comprobar el estado de sus vuelos. ⚠️⛈️Las fuertes precipitaciones en el Arco Mediterráneo obligan a activar regulaciones por seguridad en los aeropuertos de Barcelona-El Prat y Palma de Mallorca. ✈️ Si vas a volar, consulta con tu aerolínea. #SafetyFirst https://t.co/WWnIMl74fj — ENAIRE (@ENAIRE) September 8, 2024 Los controladores aéreos también han indicado en su perfil de X (antes Twitter) que la «previsión de presencia de núcleos tormentosos en el este peninsular y el Mediterráneo» ha motivado que el «espacio aéreo esté regulado por seguridad, ya que en estas situaciones las tripulaciones necesitan volar en muchas ocasiones fuera de las rutas establecidas lo que complica la gestión del tráfico aéreo». Por ello, han anticipado que «se esperan altas demoras en los aeropuertos de Barcelona y Palma». También habrá retrasos por meteorología adversa en el espacio aéreo francés y británico. Info Eurocontrol:

⚠️ Previsión de presencia de núcleos tormentosos en este peninsular y Mediterráneo.

Espacio aéreo regulado por seguridad ya que en estas situaciones las tripulaciones necesitan volar en muchas ocasiones fuera de las rutas establecidas lo que complica la gestión… pic.twitter.com/rBVsy1MKC5 — 😉Controladores Aéreos 🇪🇸 (@controladores) September 8, 2024 Mallorca, en alerta 08/09 11:24 #AEMET actualiza #FMA en Baleares. Activos HOY y MAÑANA. Nivel máx amarillo. Imagen del mapa de avisos en vigor a las 11:24 . Para ver una tabla de avisos actualizada haga CLIC EN LA IMAGEN o visite https://t.co/xY6Un0EpyF https://t.co/y5mxdGTcIc — AEMET_Baleares (@AEMET_Baleares) September 8, 2024 Cabe precisar que toda Mallorca se encuentra este este en alerta amarilla por fuertes lluvias. Según ha informado la delegación territorial de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Baleares entre las 8:00 y las 15:00 horas pueden caer hasta 20 litros por metro cuadrado en sólo una hora; además, ocasionalmente pueden producirse tormentas.