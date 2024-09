El Consell de Mallorca ha aprobado la construcción de un vial cívico de 1,3 kilómetros entre el Hospital Son Llàtzer y el carril peatonal y bicicletas existente en el camino Salard. De esta manera, el hospital tendrá una vía de movilidad sostenible que enlazará con Palma. El proyecto, de 2,7 millones de euros, también incluye eliminar un punto negro de alta intensidad de accidentes en el tramo donde se ubica el acceso al centro sanitario desde la carretera de Sineu.

Por este motivo se construirá una rotonda en el acceso al hospital, se reordenarán los carriles y se ampliará el acceso al camino de Can Palou. Con esta actuación se pretende eliminar uno de los puntos más conflictivos de Mallorca en cuanto a accidentes, donde en los últimos años se han producido cuatro o cinco anuales.

El conseller insular de Territori, Mobilitat i Infraestructures, Fernando Rubio, con el director insular de Infraestructures, Rafel Gelabert.

El nuevo vial cívico dispondrá también de una pasarela de madera de 32 metros, con el fin de salvar el paso del torrente Gros. El nuevo vial conectará con Son Ferriol para enlazar con el existente, que viene de la zona de Marratxí. Ahora se ha aprobado el proyecto inicial, después pasará por la aprobación definitiva y la licitación de las obras. Está previsto que la construcción del vial cívico del Hospital Son Llàtzer y la eliminación del punto negro puedan comenzar en el primer trimestre de 2025.

Características de las obras

La actuación principal prevista en el proyecto es un vial cívico que enlace con el existente en el camino Salard, hasta llegar al de la carretera de Son Llàtzer con conexión con la propia carretera Ma-3011, con una longitud total de 1.331 metros. Así, el punto de inicio del nuevo vial se ubica en la rotonda de la intersección entre el camino Salard y la Ma-3011 (carretera de Sineu), y desde aquí se proyecta un vial que transcurre íntegramente por el lado sur y se evitan, así, los cruces para conectarse a los viales existentes.

A la altura del kilómetro 0,676 del nuevo vial cívico se proyecta una pasarela de madera de 32 metros de luz, para salvar el paso sobre el torrente Gros. La pasarela consta de un único abanico sin puntales en el cauce del torrente. También se ha garantizado que la altura libre de paso de agua bajo la nueva pasarela sea siempre igual o mayor que la altura actual de la estructura bajo la carretera.

En la intersección del camino de Can Palou se elimina la posibilidad de girar a la izquierda para acceder directamente desde la Ma-3011 (carretera de Sineu) en sentido Son Ferriol. Para hacer este movimiento, habrá que continuar por la Ma-3011 hasta la nueva rotonda proyectada, que se encuentra a unos 300 metros en el acceso a Son Llàtzer, para hacer el cambio de sentido.

Además, se mejora también la salida hacia la izquierda desde el camino de Can Palou a la Ma-3011, es decir, en sentido Son Ferriol. Para hacer este movimiento, ya no habrá interferencia con los que pretendían girar a la izquierda desde Palma y, además, el carril de incorporación a la Ma-3011 desde el camino de Can Palou se prolongará hasta la nueva rotonda, con lo que se evitará el trenzado y las posibles interferencias con el tráfico que circula hacia Son Ferriol.