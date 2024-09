El Consell de Mallorca commemora els 40 anys de la bandera de Mallorca, i per a celebrar-ho, Ultima Hora col·labora per a distribuir a tots els seus lectors la bandera, amb la compra del periòdic. Per descomptat, els subscriptors també rebran la seva bandera al costat del seu diari.

El passat mes d’abril, el Consell de Mallorca va realitzar un acte institucional per a recordar l’acord de 1984, en el qual s’aprovava la bandera de l’Illa. Quaranta anys després, la bandera continua sent un element d’identitat clau per a Mallorca amb els seus símbols distintius propis: un castell brodat en blanc sobre un fons morat i quatre barres vermelles sobre fons groc. El pròxim 12 de setembre se celebrarà la Diada de Mallorca i aquesta bandera commemorativa serà l’element perfecte per a penjar als balcons o per a assistir als diferents actes programats pel mateix Consell. La Diada Tots els ciutadans i ciutadanes de Mallorca que desitgin tenir la seva bandera commemorativa podran aconseguir-la amb Ultima Hora al punt de venda habitual, dimarts que ve. D’igual manera els subscriptors rebran la seva al costat del seu diari. Així, el dia 12, data de la celebració de la Diada, podran fer ús d’ella alhora que gaudeixen d’activitats de tota mena. Per exemple, a les 10.30h hi haurà un concert de xeremiers i una ballada popular dels gegants, en el Palau del Consell de Mallorca. A continuació, a la Catedral, es durà a terme una ofrena floral al rei en Jaume II, un acte que requereix inscripció prèvia. I a més de diverses exposicions previstes per a aquest dia, la música també ocuparà un lloc especial, amb l’organització de nombrosos concerts, com el de Nou Romancer a les 19.00hs, en el Centre Cultural La Misericòrdia; o el concert previst a les 20.00hs, a càrrec de la Banda Simfònica de les Illes Balears, en el mateix centre cultural. No obstant això, l’agenda no es limita al propi dia 12, sinó que les activitats programades ja van començar ahir i s’estendran fins al diumenge 15 de setembre. Destacarà també, el 14 de setembre, la conferència 40 anys de bandera de Mallorca, que tindrà lloc en el Claustre de Sant Francesc de Sineu a les 11.00 hores i estarà impartida per l’historiador Antoni Ortega. La Bandera, identitat i orgull La bandera va ser concedida pel rei Sanç al Regne de Mallorca l’any 1312. Durant segles els ciutadans de l’Illa van assumir aquest regal com la seva bandera, però no va ser fins a 1984 mitjançant l’Estatut d’Autonomia, quan es va aprovar de manera oficial aquest símbol tan important i identificatiu. Diversos elements componen la bandera, d’una banda, el castell blanc brodat sobre un fons morat, que evoca la història de la Terra i la seva riquesa cultural, així com la seva fortalesa. Per part seva, els colors també tenen un significat important. El groc simbolitza el color del sol i de la riquesa de Mallorca. I el vermell, simbolitza el color de la valentia dels mallorquins que van defensar l’illa. Enguany totes les persones que ho desitgin, podran aconseguir la seva pròpia la bandera commemorativa de Mallorca i alçar-la o exposar-la com a símbol d’unió i connexió amb l’Illa. El Consell de Mallorca cerca, amb aquesta col·laboració amb Ultima Hora que la bandera arribi al màxim de persones a Mallorca, apostant així «per una terra que preserva les seves tradicions i la seva cultura, però que, al mateix temps vol ser referent d’avantguarda i prosperitat. Una terra d’oportunitats, una terra que sense oblidar el passat, miri amb esperança cap al dia de demà». Pot consultar el programa d’actes complet de la Diada de Mallorca aquí.