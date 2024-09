«A las 01.20 horas de la mañana me llegó el correo, pero no lo vi hasta levantarme a primerísima hora», asegura uno de los 3.800 docentes interinos afectados por el problema informático que retrasó la adjudicación de plazas sin dejarles margen para saber a qué centro les tocaría ir. «En mi caso me ha tocado Formentera, y lo realmente angustiante es tener tres días para buscar piso, empaquetar todo y partir de Mallorca», señala este profesor, que prefiere mantenerse en el anonimato. Es el primer año que trabajará en la docencia y tenía claro que tendría que marcharse de la Isla para acumular puntos. «Tras muchas llamadas he encontrado un estudio por 800 euros; es barato en comparación con lo que me han ofrecido», afirma.

La Conselleria d’Educació ha adjudicado esta medianoche 2.609 plazas de las 2.863 que se ofertaban para toda Balears, por lo que se han cubierto un 90 % pese al problema informático y de «falta de previsión y personal» denunciado por los sindicatos. «A las 00.00 me fui a dormir sin saber dónde debía incorporarme, pero tuve la suerte de que me tocara cerca. Es normal que otros lo hayan pasado mal», cuenta otro afectado al cual le tocó un centro de Palma. Al retardo en la adjudicación se le añadió que hasta ayer, pasado el mediodía, muchos interinos no pudieron hacer la toma de posesión requerida porque el sistema informático volvió a colapsar. «Si no la haces puedes perder la plaza», recuerda. El conseller de Educació, Antoni Vera, que ha pedido disculpas públicamente en nombre de toda la Conslleria, se ha comprometido a implementar un nuevo software que garantice procedimientos sin más incidencias. Noticias relacionadas Educación ya ha adjudicado el 90% de las plazas a interinos pese al caos informático Más noticias relacionadas Nuevo proceso Inicialmente, se iban a adjudicar 2.942 plazas, pero se redujeron a las 2.863 mencionadas porque hubo diversas modificaciones a petición de los directores de los centros educativos. De esta forma, todavía quedan 254 plazas por cubrir en el conjunto de las Islas. Se trata de algo común, y el procedimiento continúa este martes y hasta el jueves con una convocatoria extraordinaria para acabar de repartir el máximo posible de plazas que han quedado sobrantes. Esto ocurre porque tras la reincorporación el lunes de los docentes que tienen oposición, se registran oficialmente las bajas en cada centro que, por lo tanto, se deben cubrir con interinos. Por islas, quedan 133 plazas vacantes en Mallorca; 25 en Menorca; 13 en Formentera y 83 en Eivissa. El conseller consideró que el número de plazas adjudicadas es positivo, teniendo en cuenta que en el caso de las Pitiüses solían quedar muchas más vacantes. Vera atribuyó que se hayan cubierto más a los complementos de ‘difícil’ y ‘muy difícil’ cobertura que han puesto en marcha para fidelizar plantillas. «Anima y ayuda, pero tendrían que regular el alquiler porque abusan, y más si no tienes tiempo suficiente para buscar y decidir», apunta el docente destinado en Formentera. «Los interinos a los que se les ha adjudicado una plaza dispondrán hasta este miércoles para incorporarse a su centro si no deben desplazarse de isla, y hasta el viernes si es necesario un desplazamiento», ha recordado Antoni Vera, señalando que en cualquier caso percibirán desde el martes la retribución económica.