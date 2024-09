Baleares cerró agosto con mejores datos de ocupación que el mismo mes del año pasado, pero ligeramente peores que los de julio. Con todo, el balance de los dos meses más importantes de la temporada turística ha sido positivo en el aspecto laboral y ajustado a las previsiones, según el Govern, que, al igual que el año pasado, no apuntaban a otra cosa que no fuera el pleno empleo en los meses centrales. Así lo ha aseverado la secretaria de Treball, Ocupació i Diàleg Social, Catalina Cabrer, quien remarcó que «podemos volver a decir que son unos datos de ocupación buenos y en la línea de lo que ya se preveía para esta temporada». No en vano, la tasa de paro administrativo se situó en el 4,1 %, la más baja con diferencia entre todas las comunidades autónomas y muy alejada de la media estatal.

Otra cosa, puntualizó Cabrer, son las previsiones que manejaran las patronales empresariales sobre la propia temporada turística, la cual no ha acabado de responder a sus expectativas en términos de gasto turístico. En ese sentido, la secretaria de Treball precisó que su diagnóstico se limitaba al mercado laboral, y que entre las empresas «se valoran otros aspectos», como puede ser el propio volumen de la facturación. Así, el Archipiélago registró un nuevo récord para un mes de agosto con un total de 652.289 afiliados a la Seguridad Social, lo que supone un incremento interanual del 3 % (19.055 personas más). Por lo que respecta al número de parados, este fue de 28.112 personas, lo cual representa una reducción del 6,7 % (2.019 parados menos) frente a agosto de 2023. En comparación con el pasado mes de julio, la afiliación descendió un 0,3 % (2.068 trabajadores menos) y el paro se incrementó en un 2,6 % (713 personas más). Una evolución intermensual que es «habitual» en las Islas dado el funcionamiento de la temporada (aunque no siempre el mes de julio sea peor al de agosto), destacó Cabrer. Por otro lado, las Islas continuaron liderando el ranking estatal de contratación indefinida por comunidades, con un 58 % de los contratos. La media en España es del 37,5 %. Ya de cara al cierre de temporada, la secretaria autonómica de Treball señaló que las previsiones indican un comportamiento del mercado laboral «similar» al de la temporada pasada. Es decir, que si se cumplen las expectativas, los meses de septiembre y octubre deberían seguir presentando unas tasas de paro muy cercanas al pleno empleo. En lo que llevamos de 2024, Baleares únicamente registró dos meses con más de 30.000 parados: enero y febrero. En lo tocante a la afiliación, cada mes ha ido superando los 600.000 afiliados desde el pasado mayo. Desde CAEB se insistió en que el verano, pese a que ha sido bueno, «no está cumpliendo con las expectativas creadas». Asimismo, confían compensarlo con unos meses de septiembre y octubre tan positivos como los de 2023. Por su parte, PIMEM se centró en la necesidad de mejorar «aspectos cruciales» de la economía como la falta de productividad o la falta de personal cualificado. Por parte de los sindicatos, se incidió en el persistente problema de que los buenos datos de ocupación no se traduzcan en una mejora de la calidad de vida. «Es una paradoja que ante los beneficios empresariales que deja el turismo, los trabajadores no puedan tener un proyecto de vida den Baleares», señalaron desde UGT para añadir que «es preocupante que los récords turísticos y de empleo no mejoren las condiciones de vida de las familias». Desde CCOO, por otro lado, se demandó al empresariado balear «un compromiso» para mejorar esas condiciones de vida. «La situación de colapso y desigualdad creciente son síntomas de un sistema que quedado obsoleto y necesita un cambio inmediato»