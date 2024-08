Llama poderosamente la atención que la mayoría de personas que transportan pasaje en estos momentos en las Islas Baleares, compartan un sentimiento generalizado de inseguridad y una misma respuesta contundente a las protecciones de las que gozan, o deberían gozar, dentro de los vehículos que conducen: «mampara total, sí», responden todos al unísono. Se refieren a ese panel o tabique de vidrio o plástico transparente que sirve para aislar algún espacio, en este caso, las cabinas de aquellos que manejan autobuses de entre diez y doce metros con capacidad para unas cien personas. Estos conductores sienten una descomunal presión que se agrava tras cada agresión.

«Es una responsabilidad inmensa. La gente no es consciente de que cuando presionas verbalmente a un conductor estás poniendo en riesgo su trabajo que es, precisamente, llevarte del punto A al punto B de forma segura y cómoda», explica el último conductor agredido brutalmente tras despertar a un pasajero que se quedó dormido al final de la línea. «Trabajas con estrés, con inquietud, nunca sabes lo que te va a pasar. Hay letreros en la parte superior que indican claramente que no se debe molestar al conductor en marcha pero nadie les hace caso», explica preocupado por la situación actual, Francisco Salido.

Él es una de las voces del sector que reivindica mayor seguridad para estos profesionales; ya que la creciente tensión social, unida a los fallos del servicio, los retrasos o la sobreocupación de pasajeros en estos vehículos, ha provocado un caldo de cultivo en el que las agresiones se producen día tras día. «Cada año una o dos agresiones físicas, no fallan; pero las agresiones verbales son a diario», describe Juan Rodríguez, conductor, también en el TIB, y portavoz del sindicato mayoritario del sector, SATI.

Éstas son las reflexiones de algunos profesionales de la carretera:

«No quiero volver a arriesgar mi integridad física. Tengo una familia»

Francisco Salido tiene 61 años de edad y hace 7 que desarrolla su carrera en una de las subcontratas que dan servicio al Consorci de Transports de Mallorca (CTM) gestores del TIB (Transport de les Illes Balears). Lo golpearon y le partieron la ceja el pasado 19 de agosto. Fue un pasajero. «Físicamente estoy mejor, anímicamente es otro tema, es más delicado, estoy peor», dice sinceramente el conductor agredido.

Considera que la mampara total podría ser una solución porque «cada día tenemos un incidente». Cree imprescindible hablar de la protección y la seguridad que asegura no tener actualmente. «No nos sentimos seguros. Tenemos una mampara a medias, si un pasajero pasa y se acerca a la parte delantera, podría utilizar cualquier objeto y darle al conductor».

¿Qué le gustaría que cambiara, Francisco?

Quiero que el Consorcio entienda que necesitamos ir seguros. Entiendo que no se pueda poner un policía en cada autobús pero quizá más inspectores, dar de baja a las personas conflictivas, retirar tarjetas de transporte si hacen mal uso. Yo tengo claro que ya no me la juego más para hacer cumplir las normas. La próxima vez que haya que despertar a un pasajero, yo no lo hago. Tengo una familia. Le tengo cariño a la mi vida. No puedo tener la seguridad de saber en qué condiciones viene y no voy a arriesgar mi integridad física.

¿Es algo que ha empeorado?

Cuando uno sufre una agresión, lo ve todo más claro y ve el trasfondo del problema. Antes íbamos más vendidos que ahora pero no había esa agresividad en el ambiente, esos conflictos. La gente se cree con derecho a todo, y es porque CTM le da más credibilidad al pasajero que a sus propios conductores. Y los conductores tenemos que ser tremendos profesionales, nos sometemos a una prueba de alcoholemia para ponerlo en marcha, conocemos nuestra responsabilidad, nos gusta nuestro trabajo pero nos sentimos indefensos. Yo soy conductor, no agente de seguridad ni tengo por qué enfrentarme a nadie. Soy pura y simplemente un conductor profesional.

¿Nunca habías sufrido una agresión física?

Jamás. Ha sido mi primera vez. Aunque me podría haber pasado porque he tenido que negar el acceso a pasajeros otras veces. Un día en la Intermodal le tuve que decir a uno que no podía subir porque no iba en condiciones. 'Siéntate y cuando se te pase el mareo, ya cogerás otro', le dije. No me puso ningún problema y se quedó sentado. El problema está en si se rebota.

¿Os falta autoridad?

Exacto. Es una de las cosas que tenemos claro que no tenemos. La teoría es que sí, que tomas decisiones, de hecho eres la máxima autoridad dentro del autobús pero en la práctica no es así. Si te equivocas, si hablas en un tono más alto, cualquier cosa te sancionan. A ver, yo quiero velar por la seguridad de mis pasajeros y para ello es imprescindible que nos cataloguen como autoridad, porque entonces no saldría gratis pegarle a un conductor. Sería como pegarle a un médico, a un policía, como si vas a un avión y le pegases a un piloto, te vas a la cárcel, vamos, ¿por qué tengo que ser yo menos? Yo también tengo la responsabilidad de un pasaje, de 80, 90 personas. Si pegarnos costara algo más que una simple multa, no habría tanta impunidad. Hay soluciones pero tiene que haber voluntad política.

¿Somos excesivamente permisivos con los turistas?

Con los turistas, no, con todo el mundo. CTM es permisivo con todo el mundo menos con los conductores. Hay un montón de normas en el autobús, no comer, no beber, no ir en traje de baño, no poner la música alta, pero todas esas normas las tenemos que decir nosotros. Y a la gente le da igual porque como nadie vigila, saben que no tendrán repercusiones. Soy yo el que tengo que enfadarme con el pasajero, el que tengo que recordarle la normal, darle explicaciones; eso supone una bronca.

¿Por qué dice que con los conductores no se es permisivo?

Por las sanciones. Te encuentras muchísimas, a veces son lógicas e indefendibles, por supuesto pero luego hay algunas que son muy injustas. Imagina, si pasas un minuto antes por una parada, te suspenden dos días sin empleo ni sueldo. Y te mandan a casa. No pasa mucho porque siempre vamos tarde pero claro, esa es otra. Se producen retrasos enormes y es el conductor quien acaba pagando por eso. Yo no tengo porque pagar por la ineficacia de otros. Hay que hacer algo ya.

¿A qué se refiere con ineficacia?

Te pongo un ejemplo muy duro para nosotros. Falleció un compañero hace un año. Se le cayó una puerta de unos veinte metros de longitud en la base porque tenía un defecto de fabricación. Todavía no se ha movido nada al respecto. Hay que asumir la responsabilidad de las cosas que ocurren. ¿A qué estamos esperando ahora con lo de las agresiones? ¿Esperamos que pinchen y maten a un conductor? No podemos llegar a ese extremo, hay un punto en el que no habrá marcha atrás. O miran por nuestra seguridad e integridad o señores, cojan ustedes un burro y un carro y lleven a la gente.

Le noto muy enfadado...

De corazón te lo digo, anímicamente estoy tocado por la agresión pero lo que estoy es indignado, más indignado que tocado. Al paso de los días las heridas cicatrizan, piensas en frío lo que te ha pasado y lo que podría haber sido, se te viene a la mente la cara del energúmeno, piensas que podría haberte hecho cualquier locura y esto es un trabajo, sólo es un trabajo. No voy a jugarme la vida. Y no lo valoran. Hay que cambiar el sistema y se tienen que dar por aludidos.

¿Ha echado en falta apoyo para denunciar la agresión?

Sí. Es cierto que tanto mi empresa como Sati me han ofrecido sus servicios jurídicos pero la denuncia la he puesto como un particular, como persona individual, como un trabajador a título personal. Todo el mundo se ha interesado por mi salud y todo eso está muy bien, yo lo agradezco en el alma pero agradecería una mayor implicación. Si la agresión se produce en marcha, hablamos de muertos, te lo digo de corazón.

¿Es una profesión subestimada?

Totalmente. Vamos a cien kilómetros por hora, cargados de gente, con los retrasos que te pesan en la nuca. Asumir riesgos implica mucho peligro. Es mucho más delicado de lo que parece y nos tienen como 'mindundis', no estamos valorados y somos importantes. Ni siquiera el pasajero se da cuenta de que llevas su vida en la mano, y la de su nieto, su hermana, su madre. No te estoy diciendo que nos subas el sueldo, que también nos haría mucha falta, pero al menos protege y valora al conductor que te está sacando el trabajo adelante. Si lo que tienes es bueno, cuídalo. Hablamos de vidas, de la del conductor y de la de sus pasajeros.

«A día de hoy, lo que le han hecho a Francisco, sale gratis»

Juan Rodríguez, portavoz del Sindicat Autònom del Transport de les Illes Balears (Sati), ni siquiera quería ser conductor. Se sacó todos los carnets posibles con 22 años y soñaba con llevar un tráiler. Como para sacarse el carnet de autobús le convalidaban mecánica y pista; por 500€, un curso de cinco semanas y una teoría asequible, lo consiguió. «No me daban trajo en ningún sitio, me metí para hacer currículum y acabé por no volverme a bajar del bus», cuenta. Se enamoró de la profesión y también de la parte de mejorarla para él y para sus compañeros.

Defiende que la prevención de las agresiones pasa por dos focos: mejorar el servicio y disuadir a los atacantes con consecuencias. «Hay dos perfiles entre los agresores, uno de persona 'normal', digamos, que por un mal servicio, peta; y luego el que es de naturaleza agresiva. El primer perfil es más propio de las líneas tensionadas, las zonas más saturadas, esas de buses que pasan llenos y que dejan gente en tierra, esto hace que la gente reviente, en verano sobre todo», aclara Juan.

¿Mampara total, sí?

Sí, sí. Y si fuéramos como los maquinistas de tren y estuviéramos en un sitio donde ni siquiera se nos viera, mejor. Tenemos estas mamparas nuevas parciales desde 2021, antes ni siquiera existían en el TIB. A muchos no les gustan porque se pierde el contacto con el pasaje, pero hoy en día con lo que está pasando, yo creo que todo el mundo aplaudiría si nos las pusieran totales.

¿Pero por qué ahora?

Antiguamente no había esta tensión, esta agresividad en el ambiente. A todos nos ha gustado siempre el contacto con la gente pero ahora la cosa está tan mal que incluso por autoprotección, por darnos más prisa, estamos haciendo cosas que no habíamos hecho nunca, como cerrar la puerta en la cara a la gente. El horario te come. No tienes otra que decir, 'no lo sé, adiós' e irte. Hemos perdido el buen rollo con la gente, no tenemos tiempo y estamos emprenyats tots. Es bastante agobiante. A la gente nueva que está entrando le está costando mucho psicológicamente sobrevivir en este trabajo.

¿Tanto afecta psicológicamente?

Te pongo un ejemplo. En 2021 entró un compañero que tenía a sus espaldas más de veinte años de experiencia llevando tráileres. Estuvo tres meses y ahora tiene una baja por depresión psicótica. Se trataba de una persona tímida, un hombre introvertido y todas estas situaciones le han sobrepasado.

¿La nueva concesión es un problema?

Más que la concesión es el sistema que se utiliza. La Conselleria de Transports es quien manda, son los que ponen los horarios, decide los busos que habrá, hace las previsiones y crea unos pliegos y todo esto se lo encarga a empresas subcontratadas que trabajan por kilómetros y cobran por kilómetros, les da igual que se lleve a un pasajero que a noventa. Claro, la flota que se previó ha quedado muy corta respecto a la demanda que hay y ahora no se puede cambiar. Se está exprimiendo al máximo y la única forma de conseguirlo es acortar horarios, ajustar las pausas, los tiempos de regulación, vamos todo el día corriendo. Es un 'sprint' constante.

¿Cuál dirías que es el estado generalizado de los conductores?

Hay una carga de estrés enorme. Intento aconsejar a los nuevos que no se obsesionen con el reloj, que si van tarde, vayan tarde; porque te aseguro que hay muchos que por querer cumplir con lo imposible, ni se paran al baño. Súmale también que el salario es malo. Mucha gente lo deja porque la nómina no compensa lo duro que es este trabajo. Está muy poco reconocido.

¿Se podría hacer de forma distinta?

Si la Conselleria hiciera la gestión directa, sería diferente. Podrían reinvertir los beneficios en el mismo servicio. Ahora tenemos un contrato cerrado de diez años y no puedes hacer nada, aunque veas que hay cosas que no funcionan. Es una posición muy cómoda para la Conselleria. Es un 'yo mando pero que lo gestionen otros'. No hay fluidez, no hay comunicación constante, no quieren saber la realidad, lo dejan todo en manos de las empresas que subcontratan.

¿Habéis planteado alternativas, propuesto medidas?

Llevamos años haciéndolo. Las mismas reivindicaciones. Y nada. Con lo del cambio de categoría ya habríamos convertido las agresiones en delitos y eso disuadiría a los agresivos. Serveis Ferroviaris de Mallorca sí lo tiene reconocido. Ni EMT ni TIB lo tienen y sería un buen primer paso. También retirar la tarjeta intermodal si hay agresiones; ya se pueden bloquear por fraude ¿por qué no por agresión? Que agredir no salga gratis. Ahora estamos negociando el convenido y yo creo que sobre la mesa hay dos cuestiones importantes. La primera, el salario, porque es una porquería, llevamos ocho años con el sueldo congelado y hay que recuperar el poder adquisitivo perdido. La otra, los tiempos de trayecto y la falta de descansos.

¿Y puramente respecto a las agresiones?

No hay inspectores. EMT sí tiene, las empresas privadas, no. De hecho, es una figura que sólo puede crear la Conselleria. Estamos solos sin esa figura. No hay registros, tampoco hay protocolo de agresiones, estamos en pañales. Muchas agresiones ni se denuncian porque sabes que no va a llegar a nada.

Pero claro, hasta que no caduque el convenio firmado, no se pueden hacer cambios...

Es que ya se ha firmado el presupuesto para diez años de cada empresa (Grupo Ruíz, Sagales y Moventis). Son 350 millones de euros en total. Las previsiones no se hicieron bien y se están comiendo el presupuesto a marchas forzadas. Se han firmado dos ampliaciones, una para comprar buses articulados que por cierto, han salido muy malos. Esperamos que el año que viene, lo que quede de presupuesto se le dedique a los trabajadores, a mejorar sus condiciones. Los busos nuevos están bien, pero alguien tendrá que conducirlos. Yo espero que el nuevo concurso tenga en cuenta lo ocurrido y aprenda de sus errores, necesitamos bastante más flota y bastantes más servicios; ahora se están anulando trayectos diariamente, hay buses averiados sin recambios, etc.

«El 92% de los ataques, son agresiones verbales»

María del Mar Romero Palomino lleva la conducción en la sangre. Y hasta la propia EMT. Su abuelo fue uno de los fundadores de la empresa y su padre conductor en la misma durante toda su vida laboral. Tanta vinculación provocó que abandonara su puesto como instrumentista de quirófano y se dedicara a conducir. Logró su plaza fija y desde el 2021, esta conductora se encuentra recolocada en RRHH debido a un problema de salud que está superando; «pero con muchas ganas de volver», afirma.

La situación de la EMT es muy diferente a la de TIB, precisamente, al ser pública. Aún así, María del Mar también considera que la mampara total sería de gran ayuda. «Te da seguridad a la hora de conducir, te sientes más protegido y te da tranquilidad. A mí se me rompió la mampara en mi vehículo, di el aviso y me la cambiaron rápidamente», cuenta la chófer profesional.

¿Cuál es la situación en la EMT?

Desde mi punto de vista, está funcionando muy bien. Se intentan cambiar muchas cosas y escuchar más al trabajador. Hemos establecido protocolos tanto de acoso como de agresiones. A mí como conductora también se me está escuchando mucho para trabajar la parte de género. Son protocolos muy útiles y muy necesarios para que se desarrolle el trabajo con garantías.

¿En qué consisten esos protocolos?

Por ejemplo, tenemos nuestro equipo de supervisores OPC. Tenemos un botón del pánico que directamente activa una 'fonía' y se graba todo lo que ocurre. En quince minutos tienes a dos inspectores dándote respaldo. Me siento muy agradecida por lo que yo sí tengo y me sabe mal ver que hay otros compañeros que no cuentan con medios tan necesarios. Nos solidarizamos totalmente con el compañero del TIB al que han agredido.

¿La profesión es complicada?

La carga negativa es muy estresante. El tema de hacer cumplir las normas a los usuarios es muy difícil. A veces te tienes que enfrentar a ellos. Por ejemplo, si está en estado de embriaguez sabes que puede ocasionar altercados. Me gustaría que el usuario fuera más respetuoso con el trabajador, que respetara las normas y que no tuviéramos que recordarlas nosotros constantemente. Si lo hicieran así, nos podríamos centrar en conducir y en ayudar al usuario si lo necesita.

¿En qué cosas se ha estado trabajando desde la empresa?

Ahora hemos tenido una reorganización de horarios y se han mejorado. Se hace una reunión mensual y se escucha también a los sindicatos. También hemos trabajado mucho en asegurar baños en los finales de todas las líneas, es algo básico y muy importante.

¿Con qué apoyos cuenta un conductor agredido?

Además de la atención durante el día que ocurran los hechos, el conductor tiene a su disposición al psicólogo de la empresa y otro más en la mutua. RRHH siempre contacta con el agredido por si necesita cualquier cosa y se le hace un seguimiento, no sólo cuando la agresión es reciente.

Incendios en buses, anulación de trayectos; ¿ese tipo de cosas también afectan a los conductores?

Sí, por supuesto. Nos afecta negativamente. Hay mucho esfuerzo detrás y sabe mal. Lo de los buses que ha ocurrido recientemente parece ser un problema con la serie de estos vehículos, una serie defectuosa; se ha organizado un gabinete de crisis urgente, se han retirado de la circulación para evitar cualquier incidente, han sido revisados por peritos, hemos hecho todo lo posible por prevención.

Claro, la gente está enfada y esa carga verbal recae directamente sobre el conductor...

En el último informe de este semestre anterior, se desprende que el 92% de agresiones son verbales. El sentimiento de inseguridad es generalizado. Estamos expuestos, estamos en la carretera, tienes que llamar la atención al pasajero en algunas ocasiones, compartir el tráfico con otros conductores, compañeros y otros profesionales del sector transporte, no es nada fácil. Es una profesión muy bonita pero complicada.

El sector pide reflexión y acción

A pesar de las diferencias entre empresas y las peticiones más específicas en el caso de los conductores de TIB, la mayoría de profesionales al volante coinciden en el sentimiento de indefensión colectiva y piden, tanto a los usuarios como a las administraciones, una reflexión en positivo para mejorar las condiciones de los que llevan en sus manos, las vidas diarias de centenares de personas.