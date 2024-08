Memòria de Mallorca ha presentado una denuncia ante la Fiscalía General de Baleares y de la Fiscal Delegada de Derechos Humanos y Memoria Democrática de la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares por los actos vandálicos perpetrados contra la placa instalada en memoria y homenaje de Aurora Picornell en el muro de Sa Petrolera de El Molinar.

Maria Antònia Oliver, en calidad de presidenta de la entidad que tiene entre sus objetivos el velar por los derechos, la dignidad y la memoria de las víctimas del franquismo en Mallorca, ha informado de la solicitud a la fiscalía de la apertura de las oportunas diligencias de investigación de los hechos denunciados al considerar que estos actos «afectan a la memoria de las víctimas de la Guerra Civil y del franquismo, concretamente a la de Aurora Picornell Femenias, quien, junto con otras cuatro mujeres, fue víctima de desaparición forzada y posterior asesinato el día 5 de enero de 1937, hechos que constituyen graves violaciones de los derechos humanos». Así piden que se investigue quiénes son los autores de las pintadas para que se determine su responsabilidad.

La entidad ha manifestado que no se puede permitir que «se atente contra la memoria de las víctimas y contra los derechos humanos; no podemos permitir que se vulneren sus derechos y los derechos de todos y todas, y por tanto, seguiremos denunciando dónde sea necesario y demandando Verdad, Justicia, Reparación, Garantías de no repetición y Memoria».

Los hechos, tal y como informó Ultima Hora, ocurrieron el pasado 23 de agosto, cuando se descubrió que se había pintado un pene en la placa y, en la parte superior, se había escrito también 'PSOE'. Los socialistas de Palma lamentaron la situación y manifestaron: «No aceptaremos que ningún intolerante quiera borrar nuestra memoria».

La placa en memoria de Picornell se instaló en el año 2019 en su recuerdo, dentro de los actos organizados en el Día de Recuerdo de las Víctimas de la Guerra Civil y del Franquismo.