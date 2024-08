Está siendo un día como otro cualquiera en la sede central, en el polígono de Son Morro de Palma, de Projecte Home Balears, abierto las 24 horas y dedicado, desde su creación, al tratamiento de las adicciones y a la inserción laboral. Jesús Mullor, presidente ejecutivo desde que tomó el relevó a Tomeu Català, que ahora es presidente de su Fundación, alterna el día con la preparación de un acto conmemorativo de sus 37 años que se celebra en septiembre. Y conversa con Ultima Hora sobre el momento actual de la organización, sobre el nuevo perfil de las adicciones y sobre cuáles son sus necesidades. La organización, que parte del voluntariado, se financia con aportaciones solidarias, subvenciones privadas y financiación pública a través de conciertos y subvenciones. La principal financiación viene de la Comunitat Autònoma.

¿Cómo empezaron?

Con un primer centro en Palma, en El Terreno. Abrimos el 31 de agosto de 1987. Atendíamos a 87 personas, 37 años después a a una media que supera las mil personas diarias, a las que hay que sumar otras 300 si incluimos a las familias. Empezamos con un programa único, el de la heroína. Eran los años de la heroína, los ochenta. La proporción era cuatro hombres por una mujer. La media de edad eran de 30 años. Hoy tenemos 52 programas de atención diferente. Nuestra idea no es crecer por crecer, hemos ido dando salida a las necesidades de las calle. Los ochenta y noventa fueron duros en lo referente al consumo de heroína. Luego vino la adicción al alcohol pero la heroína no ha llegado a desaparecer.

¿El perfil no es ahora otro?

Ha cambiado, sí. La heroína representa ahora un 10 %. El perfil es ahora el de una persona consumidora de cocaína y alcohol, una media de edad de 38 años. El mensaje que damos aquí es que de la adicción se sale. Se puede salir y sin distinción de sustancias. Ahora ya no se habla de drogas blandas y drogas duras. Es lo correcto. Percibir las drogas según su peligrosidad es banalizar la cuestión.

¿Y las drogas de diseño, los cócteles de drogas, la ketamina o la MDMA?

Tomarlas es una ruleta rusa. Han ido cambiando los perfiles, el alcohol sigue siendo importante pero también tenemos que referirnos a las adiciones sin sustancia.

¿Qué son las adicciones sin sustancia?

Las que no están motivadas por una sustancia pero sí por una conducta o un comportamiento: juego, abuso de redes sociales, adicción sexual, a las compras, a las comidas. Hay conductas que tienen el mismo proceso adictivo y mental que el de las sustancias, como el alcohol, la cocaína o la heroína. Este año último hemos atendido más casos de conductas adictivas que de heroína.

¿Cómo actúan en las adicciones a internet o las redes?

Tenemos dos programas, el Cyber y el Eureka.

Atendiendo a todos los programas y a las diferentes, ¿cuál es el perfil de una persona usuaria de Projecte Home?

El 77 % son hombres, edad media 38 años, consumo de cocaína y alcohol, en diferentes fases. Hay quienes consumen cocaína y trabaja, hay quienes no están en condiciones. En 2023, año que recoge nuestra última memoria, el 46 % de las personas que iniciaron tratamiento disponían de empleo. Aquel año, el alcohol fue la primera sustancia de adicción, seguida por la que le he dicho antes, la combinación de este con la cocaína. Esa doble adicción supone el 72 %. Más de la mitad de personas que se acogieron a los diferentes tratamientos presentaron problemas psicológicos graves. Hay una tendencia clara que no indica algo que no debe sorprendernos: está empeorando la salud mental. Ese es un reto muy importante, también para las administraciones.

Hace aproximadamente un año que cambió el Govern. ¿Ha cambiado la relación entre el Ejecutivo de Marga Prohens y Projecte Home? Recuerdo que Prohens y Francina Armengol coincidieron en 2023 en su 36 aniversario.

Y están invitadas al de este año, que se celebrará el próximo 5 de septiembre. La colaboración y el apoyo del nuevo Govern ha continuado pero no ha progresado. El Govern no nos ha dicho ‘no’ a nada que hayamos pedido pero no se ha avanzado más y ese es el quid de la cuestión. Acabamos el año con una media de 790 usuarios y ahora superan los 1.000. Si el propósito del Govern es continuar igual, eso nos preocupa. ¿Necesita Projecte Home al Govern? Sí, sin duda, es imprescindible para continuar. Pero también Balears necesita a Projecte Home. Estamos dando atención tenemos programas de inserción. ¿Qué hacemos?, ¿decimos a la gente que no venga?, ¿cerramos servicios? No hay queja de lo que hace el Govern pero es insuficiente? Nuestro planteamiento, y lo hemos hechos saber tanto a la presidenta como a a Catalina Cirer [consellera de Serveis Socials ] que hay que incrementar las aportaciones y mejorar el concierto.

Igual le compensaría al Govern y saldría más barato gestionar directamente sus servicios.

No, no lo creo. Y no estoy hablando sólo de dinero, estoy hablando del papel del tercer sector. La gestión que hacemos desde Projecte Home es más eficiente, sale 3,7 veces más barato. Cada euro que dedicamos nosotros supondría tres euros. En términos sociales la gestión es más eficiente. Facilitamos itinerarios de inserción laboral, facilitamos el acceso al mercados laboral, hacemos seguimiento, acciones formativas...

¿Cuál es su mensaje al Govern?

Ya lo conocen. No necesitamos más para repartir dividendos sino para dar prestaciones sociales.

Siempre me ha llamado la atención su larga lista de patrocinadores y colaboradores. Tienen bancos, hoteles...

Es posible que llame la atención, citamos a todos quienes nos apoyan ya sea cediendo un local para un acto o económicamente y estamos muy agradecidos de su compromiso.