El aeropuerto de Palma trata de recuperarse este viernes tras el paso de la DANA por Mallorca, al tiempo que cientos de pasajeros, cansados y preocupados, se enfrentan a una auténtica odisea para regresar a sus casas. Familias enteras han pasado la noche en Son Sant Joan, esperando una solución por parte de las compañías que tuvieron que cancelar sus vuelos por seguridad, y muchos otros acumulan retrasos con la incertidumbre de no saber cuándo se normalizará la situación y de si la espera será todavía larga. Solene se muestra algo abrumada por la complicación para poder volver a su casa: «Estamos furiosos porque nos han cancelado el vuelo y no hay alternativa». Asegura que no tienen otras solución, más que «coger un barco a la Península, un avión hasta Bilbao y un coche para llegar al suroeste de Francia».

Su familia no es la única que vive estos últimos días complicados. El regreso de las vacaciones se les fastidió por las condiciones climatológicas este jueves a Giovanni, Roberta y a sus dos hijos. Volaban a Cerdeña, pero no llegarán a su casa hasta dentro de dos días porque no hay vuelos directos. Así que este viernes por la noche esperan volar a Bérgamo y de allí otro trayecto hasta su casa. La situación que viven Chris and Linda Liebert también es desalentadora. Volaban a Alemania este pasado jueves por la tarde, embarcaron sus maletas y 30 minutos antes salir, lo cancelaron. «No tenemos apoyo ni de la compañía, ni de Aena, nadie te ayuda», lamenta. Volaban con Condor, han pasado la noche en el aeropuerto con sus dos hijos, les devolvieron las maletas y han podido dormir encima de las toallas. Además de todo esto, han tenido que pagar cuatro billetes más para poder irse a las 16:00 horas de este viernes. «Es muy frustrante», lamentan. Chris and Linda Liebert volaban a Alemania este pasado jueves, pero su vuelo se canceló y han pasado la noche en el aeropuerto con sus dos hijos; han podido dormir encima de las toallas. Otra pasajera, Petina, lleva desde el 14 de agosto intentando volver a Colonia (Alemania) con Eurowings. «El miércoles vinimos al aeropuerto y estuvimos esperando 4 ó 5 horas. Cuando el vuelo no salió, nos alojaron en un hotel porque tenemos un hijo pequeño». Esta noche, a las 20:00 horas, saldrá su vuelo; entonces habrá pasado un total de 50 horas esperando. Noticias relacionadas Los hoteles de Mallorca «hacen todo lo posible» para acoger a los turistas que se han quedado 'tirados' Más noticias relacionadas La familia Speller también está teniendo una experiencia terrible. «Ha sido horrible. Hemos visto niños dormir en maletas, mis hijos tumbados en las toallas», expone el padre. «En Easyjet nos dijeron que todos los hoteles estaba llenos y no podían darnos habitación», narra. Antes de saber que su vuelo iba a ser cancelado les dieron un cheque de 9 euros a cada uno para cenar. El padre se lamenta que unas patatas fritas ya tienen ese precio en el aeropuerto. «Nos dijeron que no volaríamos hasta el domingo, querían que pasáramos 3 días en el aeropuerto» Al final, han encontrado huecos para volar este viernes para toda la familia (4 niños y 5 adultos), pero ese vuelo ha sido retrasado una hora. «Nadie sabe nada», asegura la madre de la familia. «No te dicen nada en el mostrador, te piden que llames por teléfono a servicio al cliente, y después de toda la noche, no tenemos batería. Algunas personas han desconectado las vending machines para cargar su móvil». La familia Speller también está teniendo una experiencia terrible. Dorine, de 20 años, también está sufriendo los estragos de la DANA en Mallorca. En concreto, viaja con sus padres, Elodie y Sebastien, a Touluse; su vuelo era este pasado jueves a mediodía, pero ha sido atrasado. Siguen en el aeropuerto 5 horas después y no saben cuándo se irán. Volaban con Easyjet y el próximo vuelo no es hasta el lunes. Por ello, están viendo otras compañías. Dorine, de 20 años, también está sufriendo los estragos de la DANA en Mallorca. Aena asegura que poco a poco se recupera la normalidad Fuentes de Aena han asegurado que el aeropuerto de Palma recupera poco a poco la normalidad, aunque sigue habiendo «retrasos generalizados y algunas cancelaciones puntuales y dentro de lo normal, estando en temporada alta y después de lo de estos dos días». En este punto, han justificado que «se cancelaron bastantes vuelos, más los del día anterior, y las compañías aún están reubicando a todos estos pasajeros, según sus propias operativas». No obstante, han insistido en que «todos los vuelos que hay hoy están saliendo y entrando con normalidad» y han insistido en que «los retrasos que hay son por meteorología adversa en Europa o por motivos operativos de las compañías. El aeropuerto no tiene ningún problema». Por su parte, los hoteles de Mallorca aseguran que están haciendo «todo lo posible» para acoger a los turistas que se han quedado 'tirados' estos días. La presidenta de la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM), María Frontera, ha destacado la colaboración entre las diferentes administraciones para dar la mejor atención posible a los afectados.