Los hoteles de Mallorca están haciendo «todo lo posible» para acoger a los turistas que se han quedado 'tirados' estos días, ya que la de Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) que está afectando a la Isla ha ocasionado numerosas cancelaciones y retrasos generalizados. La presidenta de la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM), María Frontera, ha destacado la colaboración entre las diferentes administraciones para dar la mejor atención posible a los afectados.

La situación está siendo muy compleja, ya que en pleno puente del 15 de agosto la gran mayoría de los establecimientos hoteleros de la Isla se encuentran llenos. Sin embargo, como algunos clientes no han podido llegar debido a las alteraciones aéreas se han podido modificar y ampliar las estancias de los turistas que no han podido volar a su lugares de origen. Algunos de los afectados por las cancelaciones denuncian que les aerolíneas les han ofrecido vuelos para «volver a casa dentro de ocho días».

Cientos de personas han dormido durante la noche del jueves al viernes en el aeropuerto de Palma. Sin embargo, la colaboración de la FEHM ha permitido que esta situación no sea aún más drástica. «Para los establecimientos hoteleros la situación no era nueva e iban facilitando, en la medida de su disponibilidad, alojamiento a sus clientes de salida, prolongando estancias ante el no show de las llegadas, por las cancelaciones en los aeropuertos de origen hacia Palma», han manifestado.

Comunicación

Además, han subrayado que «la comunicación también ha sido constante entre los diferentes establecimientos hoteleros por zonas, facilitándose información y la disponibilidad de cada uno de ellos». En este punto han destacado que« la FEHM tiene presencia, a través de 21 alojamientos hoteleros, en las diferentes zonas turísticas y esto ha facilitado la interlocución y la disponibilidad de los hoteles», pese a la complejidad.

«Desde FEHM destacamos esa comunicación bidireccional tan valiosa para compartir información entre todos los operadores y aprovechar su conocimiento para la resolución de situaciones en momentos de crisis, en este caso de emergencia climática. Si algo hemos aprendido como destino turístico es que en cualquier momento puede suceder una situación de crisis y para resolverla la comunicación y coordinación es clave», ha concluido Frontera.