El presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, no dimitirá tras su imputación por un posible delito de odio. Él mismo ha manifestado en repetidas ocasiones que seguirá en el cargo y fuentes de Vox descartaron ayer por completo una posible dimisión y aseguraron que Le Senne tiene el respaldo total de la dirección del partido, incluido el presidente de la formación, Santiago Abascal. Vox mantiene su apoyo a Le Senne y mantiene que las acusaciones no se sostienen y el propio Le Senne las desmontará cuando declare ante el juez.

La Senne guarda silencio tras su imputación y por ahora no ha hecho declaraciones. En las últimas semanas, desde que se conoció la apertura de diligencias en su contra, ha insistido en que su voluntad es explicar al juez que rompió las imágenes de manera accidental y que él no odia «a nadie». La imputación de Le Senne llega a tan solo tres semanas de que se vote una propuesta de la oposición para echarle de la presidencia del Parlament. El PP no aclara qué votará, si apoyará la salida del president, y ayer tampoco definió cuál será su voto. Lo dirán «cuando toque», en palabras del portavoz del PP en el Parlament, Sebastià Sagreras.

Sagreras expresó ayer «el máximo respeto al procedimiento judicial» ante la citación a declarar del presidente del Parlament, Gabriel Le Senne. Recordó que él ya condenó y rechazó los hechos «que todo el mundo pudo ver» el pasado mes de junio pero en un comunicado enviado por la formación, se mantiene la incógnita. «Ya dijimos que nos pronunciaríamos cuando toque porque podían pasar muchas cosas», señala Sagreras en el comunicado. «El Partido Popular analizará esta circunstancia de cara a la decisión sobre la remoción», añade.

Los ‘populares’ aprovechan para criticar al PSIB después de que esta formación haya pedido que el pleno previsto para el día 3 de septiembre se adelante a hoy mismo, algo que procedimentalmente sería imposible. «Lo que no aceptaremos son lecciones del PSOE, del partido que ha indultado y amnistiado a todos los líderes independentistas condenados y que venimos de ver lo que le han permitido a Puigdemont, dejándole venir y huir de España pese a la orden de detención de la justicia», concluye Sebastià Sagreras.

La declaración del presidente del Parlament ante el juez está prevista para el próximo 27 de septiembre. Para entonces, ya se habrá celebrado el pleno en el que se votará la posible expulsión de Le Senne de su cargo ya que la fecha de celebración será el 3 de septiembre pese a los intentos de la oposición de adelantar la fecha lo más posible.