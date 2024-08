Los pasajeros de un avión Sevilla-Palma está desesperados. La aeronave tendría que haber salido a las 9:35 horas de este domingo y los viajeros siguen en la capital andaluza, con la previsión de poder salir sobre las 22:30 horas de este mismo domingo. Más de 12 horas tirados en el aeropuerto.

«Esto es una vergüenza», «hemos perdido un día entero», «me han cancelado la reserva del coche, ¿cómo vamos al hotel cuando lleguemos que está en la otra punta de Mallorca?», ... Estas son algunas de las expresiones más reiteradas este domingo de las personas que tendrían que haber salido a bordo de un avión de Lauda, operado por Ryanair a las 9:35 horas con destino a Palma.

El embarque se hizo en el tiempo estimado pero, cuando el avión comenzó a circular por la pista, un fuerte olor a combustible inundó la aeronave. La tripulación explicó en inglés que no podían salir en ese momento, ya que había un fallo mecánico. El pánico comenzó a cundir entre el pasaje, tanto por el fuerte olor a combustible como porque no entendían lo que decían. Les hicieron desembarcar rápidamente y les dieron una nueva hora de salida: las 13:15. A partir de ese momento, prorrogaban la salida a una hora más lejana: a las 17.00, a las 20.00, a las 22.00, a las 22.35, ...

Nadie de Ryanair ha dado la cara, según los afectados, que han recibido los avisos a través de e mail o avisos al móvil. Además, sólo les han dado 4 euros para cubrir todos los gastos de alimentación y bebida de la jornada. «Me han dado 16 euros para pagar la comida de mis dos hijas, mi mujer y la mía y me he gastado 55 euros; y aún me queda qué la merienda y la cena», recriminaba Jesús Cortés. Además, le han cancelado la reserva del coche de alquiler y desconoce cómo van a llegar a Sa Coma, su destino vacacional.

«Vaya forma de empezar las vacaciones», reprochaba Antonio Martín, que sólo va cuatro días de vacaciones a Mallorca. «Tres papá», precisaba su hija pequeña, que es la primera vez que viajaba en avión.

En teoría, los pasajeros podrán volar hacia Mallorca sobre las 22:30 horas (aunque en las pantallas poner 23.23), 13 horas más tarde de lo contratado, ya que un vuelo procedente de Santiago hará la ruta que tenía que haber realizado el otro avión, que sigue en reparación.

Sin embargo, los pasajeros tienen muchas dudas de que este domingo puedan realizar su viaje, debido a los numerosos retrasos que ya han sufrido.