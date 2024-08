Un total de 15 establecimientos de Binissalem se han adherido al catálogo del proyecto Emblemàtics Balears de la Conselleria de Empresa, Empleo y Energía del Govern. Según ha informado la Conselleria este miércoles en una nota de prensa, la iniciativa tiene el objetivo de proteger la actividad comercial de proximidad a través de los establecimientos con más tradición. Concretamente, han adquirido el distintivo los locales Bodega Biniagual, Bodegas José L. Ferrer, Bodegues Oliver, Can Xiscos, Carnisseria Can Puig, Carnisseria Can na Gori, Celler Tianna Negre, Forn Cas Soper, Forn Nou, Gisela, Tot Punt, Vins Ca'n Novell, Vins Can Verdura, Vins Nadal y Vins Ripoll.

Uno de los objetivos de Emblemàtics Balears es dar a conocer la singularidad de cada municipio a través de sus establecimientos emblemáticos. Según han destacado, aunque la iniciativa se centre en los comercios catalogados, el resto de tejido comercial se beneficia, ya que los emblemáticos también funcionan como elemento tractor y reclamo para los visitantes de dentro y fuera de las Islas. Asimismo, son los ayuntamientos los encargados de identificar los comercios del municipio que cumplen los requisitos para ser emblemáticos, de acuerdo con un manual de ADR Balears que establece las diferentes categorías. De este modo, un comercio puede ser catalogado como arraigado (con un producto u oficio singular), con historia (con más de 75 años de vida o excepcionalmente a partir de los 50 años) y con patrimonio (con elementos patrimoniales interiores y exteriores destacados, así como con valor inmaterial). Además, los establecimientos que cumplan estas tres categorías serán denominados emblemáticos. Actualmente hay 31 municipios de Baleares, con un total de 361 comercios catalogados. En concreto, Alaró (4), Alcúdia (7), Algaida (5), Artà (7), Binissalem (15), Campos (16), Consell (6), Esporles (5), Felanitx (12), Inca (14), Lloseta (7), Llucmajor (10), Manacor (25), Marratxí (12), Palma (72), Pollença (8), Porreres (8), Santa Maria del Camí (15), Santanyí (7), Sa Pobla (7), Selva (1), Sineu (8), Alaior (5), Ciutadella (14), Es Mercadal (1), Ferreries (11), Maó (30), Santa Eulària des Riu (5), Sant Josep de Sa Talaia (5), Vila (11) y Formentera (8). Por categorías, hay 101 establecimientos emblemáticos; 119 arraigados y con historia; 31 con patrimonio e historia; 53 con historia; 47 arraigados; y diez arraigados y con patrimonio.