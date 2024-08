El culebrón sobre la continuidad de Gabriel Le Senne se mantendrá al menos hasta el 3 de septiembre, fecha propuesta por PP y Vox en la que muy probablemente se celebrará el pleno para votar su remoción. El portavoz del PP, Sebastià Sagreras, sigue sin desvelar qué hará.

La Diputación Permanente se ha reunido este miércoles para aprobar la celebración de un pleno. Sagreras sí se ha dirigido al president del Parlament, Gabriel Le Senne, para reprocharle su actitud «totalmente errática, desafortunado e inadecuada». «Los miembros de la mesa deben saber guardar las formas, todos, y han de ser imparciales y por eso le exigimos que pidiera disculpas, algo que hizo con justificaciones. No se justifica la actitud que tuvo ese día», ha dicho.

El portavoz del PP, Sebastià Sagreras, ha acusado a la oposición de haber aplazado el debate al máximo «para tener vacaciones», algo que ha indignado a los miembros de la oposición. El representante del PP ha asegurado que tiene «totalmente asumido» que se ha roto el pacto con Vox, pero ha precisado que está pendiente «de alguna reflexión de Vox». Ha aclarado que la situación no ha cambiado tanto en Balears «porque seguimos en minoría, en solitario y con un Govern solo del PP». Sagreras ha explicado que el PP solo se siente comprometido por su programa electoral.

El portavoz de Més en el Parlament, Lluís Apesteguia, ha acusado al president del Parlament, Gabriel Le Senne, de haber tenido secuestrado el Parlament durante 49 días tras haber aplazado mes y medio el inicio del trámite para votar su salida de la Presidència. El portavoz ha señalado que el president merece la remoción por el incidente con la fotografía de Aurora Picornell, pero también por haber frenado la convocatoria de un pleno durante todo este tiempo.

«Este presidente ha tenido secuestrado al Parlament y ha impedido que se debata su remoción. Este secuestro ya motiva haber presentado esta remoción», ha dicho Apesteguia, En los mismos términos se ha expresado el portavoz de Més per Menorca, Josep Castells, que ha acusado al president de «juez y parte». Ha señalado que esta dilación ya justificaría por sí sola la salida de Le Senne y también ha incidido en la «violencia» con la que actuó el president. Castells ha animado a la presidenta del Govern, Marga Prohens, a que vote a favor de la salida de Le Senne y se quite «de encima los restos del naufragio de Vox».

El portavoz del PSIB, Iago Negueruela, ha puesto la mirada en el PP, a quien ha emplazado a que rompa con Le Senne y con Vox. Ha dicho que todo apunta a que el PP trata de pactar de nuevo con Vox. Ha recordado las palabras de Marga Prohens en la que dijo que consideraba que a ruptura del pacto implicaba la dimisión de Le Senne y el fin de los acuerdos.

Ha defendido que el pleno se celebre de inmediato y ha asegurado que el PP quiere retrasarlo al máximo para seguir pactando con Vox y recomponer el acuerdo porque ahora está en minoría. «Está buscando tener una mayoría con tránsfugas, no con los grupos elegidos, y está haciendo gestos a la ultraderecha con una propuesta sobre inmigración que podría haber firmado Vox», ha dicho. «Prohens no tendrá palabra si no vota a favor de la remoción de Le Senne y empezará el periodo de sesiones sin palabra, sin mayoría, sin decencia y sin dignidad», ha concluido.

La portavoz de Vox, Manuela Cañadas, ha anunciado que apoyarán la celebración de un pleno extraordinario y evitó entrar en el fondo del asunto. «Le Senne es el president del Parlament más imparcial de la historia de Balears», es lo único que ha dicho Cañadas.