El 5 de agosto pasará a la historia como un lunes negro. El Nikkei japonés se hundió un 12,4 %, convirtiéndose en el epicentro de las tensiones que sacudieron a los bolsas mundiales. Ultima Hora ha preguntado a Luis García Langa, director de Mercados de SDC Analistas, a qué se debe lo sucedido y su impacto en la economía balear.

Lunes negro, ¿por qué se hundieron las bolsas?

— A veces no hay motivo, pero si buscamos hay varias cosas que puedan asustar. Por ejemplo, una temporada de resultados buena, pero no tanto como se esperaba; ventas de grandes inversores (Warren Buffet vendió una participación muy importante de Apple); algunos datos macroeconómicos malos. Todo ello, en un mes de agosto, y finales de julio, donde hay muchos intervinientes en el mercado de vacaciones y, por lo tanto, mucho menos volumen. Esto hace que sea más fácil que se vean movimientos bruscos, tanto para bien como para mal. Evidentemente, no ha cambiado nada en la empresas de Japón entre el lunes, que cayó más de un 12,%, y este martes, que ha subido más de un 10 %.

Las bolsas este 6 de agosto están repuntando, ¿lo de ayer fue solo un susto o hay que tenerlo en cuenta?

— Todo movimiento en bolsa hay que tenerlo en cuenta. En esta ocasión, además coincide con varios meses de subidas muy fuertes en algunos sectores, grandes tecnológicas y bancos, principalmente. Se puede tratar de una simple recogida de beneficios, ya que en agosto más fácil mover los mercados; o de un cambio de tendencia. Si fuera lo segundo (ni los resultados empresariales ni los datos macro lo justificarían), podría ser más un ajuste sectorial: que no suba tanto lo que más ha subido y sectores muy rezagados, como el inmobiliario, principalmente americano; mientras que las small y mid caps, turismo, deporte o lujo cobran el protagonismo que merecen viendo sus resultados.

¿Bajará los tipos interés antes de lo previsto la Fed (banco central de los Estados Unidos)?

— Es la parte buena de los datos macro que estamos viendo. Yo creo que los tipos están demasiado altos, en Europa mucho; pero también en EEUU, donde llevo tiempo diciendo que no están tan bien como parece. Si los tipos bajan más rápido de lo esperado sería positivo para la renta fija, que lleva varias semanas muy buenas, y para los sectores que comentaba antes que se han quedado atrás. Siempre y cuando los bancos centrales no lleguen tarde ya a esa bajada y hayan provocado, lo que sería otro error histórico por su parte, una crisis económica importante.

¿La economía mundial está a las puertas de una nueva recesión?

— No lo parece, los datos sin ser buenos no anticipan una recesión y los bancos centrales tienen mucho margen para bajar tipos y ayudar a la economía. Estaba claro que ni en EEUU ni en Europa podíamos vivir mucho tiempo con tipos tan altos; igual que no deberíamos haber vivido tantos años con tipos negativos. Hay que estar muy expectantes en este sentido.

En el caso de producirse, ¿cómo afectaría a la economía balear?

— El turismo es uno de los sectores cíclicos por excelencia, aunque es verdad que los hábitos de consumo han cambiado y cada vez se da más importancia a las experiencias, viajes, deportes…, por lo que puede suavizarse ese componente cíclico. Muchos datos, especialmente en Asia, donde la clase media sube exponencialmente y, por ende, será un foco importante de turistas a nivel mundial, nos están diciendo que esta nueva clase media prefiere viajar a comprarse una casa, por ejemplo.

¿Recomienda a los inversores que aguanten y no vendan?

— Vender por un día malo es como vender un piso un 10-20 % más bajo porque tu vecino ha hecho una fiesta y no has podido dormir, si vendes por miedo a no dormir nunca más por la noche lo normal es que no tomes una buena decisión. Lo malo de la bolsa, que en realidad es bueno pero a gente sin cultura financiera y bursátil le va mal, es que la venta la puedes hacer inmediatamente (la de un piso te da tiempo a pensártelo porque no tiene liquidez.

¿Qué valores son los más seguros para invertir?

— En bolsa siempre hay que tener una estrategia a largo plazo y la clave es diversificar entre varios sectores. A día de hoy, en época de bajadas de tipos, lo más óptimo parecen las small y mid caps, inmobiliarias que hayan caído (EEUU o Reino Unido), el sector del lujo, renovables, deportes y viajes.